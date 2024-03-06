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Когда купил разрекламированный в интернете кухонный гаджет

Когда купил разрекламированный в интернете кухонный гаджет

Автор:
06 марта 2024 10:34
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   пицца   приготовление   фейл   
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Не все кухонные гаджеты из интернета одинаково полезны. Среди множества по-настоящему полезных вещей немало и тех, что способны разочаровать.

Ох уж эти полезные кухонные изобретения, которые якобы облегчают жизнь.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   пицца   приготовление   фейл   
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7  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) 44 минуты назад
Дай дураку стеклянный буй...
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870
Шурман 21 минуту назад
Купил терку для корейской морковки и она сломалась на 4вертой морковке , даже не стал китайцам писать и нервы себе портить , зато как все красиво начиналось и дочка в восторге была и ручку эту крутила :)
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14k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Хм, интересная приспособа.. Но да.. когда руки из опы, то всё, ничего не поможет.
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60k
dima423 39 минут назад
Нехера на гаджеты пенять если руки из жопы растут...)
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59k
turyst 41 минуту назад
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5k
Наталья 42 минуты назад
Руки надо ещё прикупить, как без рук-то
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