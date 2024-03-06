Когда купил разрекламированный в интернете кухонный гаджет

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Не все кухонные гаджеты из интернета одинаково полезны. Среди множества по-настоящему полезных вещей немало и тех, что способны разочаровать.
Ох уж эти полезные кухонные изобретения, которые якобы облегчают жизнь.
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