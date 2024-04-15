Невнимательная женщина потратила время у плиты впустую

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Девушка поведала забавную историю из жизни своей семьи. Мама автора была невнимательной при покупке одного из ингредиентов блюда и в итоге испортила его.
Курица по-тоскански с "потрясающим" соусом.
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Готовить на мыле не сподобился, а вот бойцы регулярно пытались одежду маслом стирать!
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Да, что вы говорите?! Хм, интересно почему? Еще ж взяла и попробовала.
Или она думала, что добавив шампуня в блюдо, он выпарится как вино?
И как вообще можно было ища оливковое масло, купить шампунь? Оно у них в одном отделе продается?