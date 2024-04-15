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Невнимательная женщина потратила время у плиты впустую

Невнимательная женщина потратила время у плиты впустую

Автор:
15 апреля 2024 09:27
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   блюдо   мама   невнимательность   неудача   фейл   
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Девушка поведала забавную историю из жизни своей семьи. Мама автора была невнимательной при покупке одного из ингредиентов блюда и в итоге испортила его.

Курица по-тоскански с "потрясающим" соусом.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   блюдо   мама   невнимательность   неудача   фейл   
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20k
banzai7 52 минуты назад
Сочувствую женщине
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929k
А.Берестенко 2 минуты назад
В 1980г в Загедане, в горах Северного Кавказа, в стройотряде, где я был поваром, на кухне стояли две одинаковые молочные фляги - одна с растительным маслом, другая с жидким мылом. По внешнему виду - один в один!

Готовить на мыле не сподобился, а вот бойцы регулярно пытались одежду маслом стирать!
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1k
liveevil Полчаса назад
"Курица на вкус как мыло".
============================

Да, что вы говорите?! Хм, интересно почему? Еще ж взяла и попробовала.
Или она думала, что добавив шампуня в блюдо, он выпарится как вино?

И как вообще можно было ища оливковое масло, купить шампунь? Оно у них в одном отделе продается?
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11k
Заводной апельсин 38 минут назад
Если покупать товар не читая название и описание, то можно и травануть кого-нибудь.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 45 минут назад
симпатишная)
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3152 поста (3037 в горячем)

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