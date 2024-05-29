Огромная пицца для большой и голодной компании

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В одной из пиццерий Техаса можно заказать пиццу впечатляющих размеров. Блюдо приковывает к себе взгляды окружающих и гарантирует, что заказавшая его компания не уйдёт домой голодной.
Так выглядит 157-сантиметровая пицца в одном из заведений Техаса.
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