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Огромная пицца для большой и голодной компании

Огромная пицца для большой и голодной компании

Автор:
29 мая 2024 13:14
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   США   Техас   в мире   пицца   пиццерия   
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В одной из пиццерий Техаса можно заказать пиццу впечатляющих размеров. Блюдо приковывает к себе взгляды окружающих и гарантирует, что заказавшая его компания не уйдёт домой голодной.

Так выглядит 157-сантиметровая пицца в одном из заведений Техаса.

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Метки: Видео   Еда   США   Техас   в мире   пицца   пиццерия   
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Krasin
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