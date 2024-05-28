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Не показывайте итальянцам: пицца из жареного арбуза

Не показывайте итальянцам: пицца из жареного арбуза

Автор:
28 мая 2024 08:37
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   арбуз   в мире   колбаса   пицца   сыр   
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Пользователь сети приготовил пиццу из арбуза с колбасой и плавленым сыром. Для большей сочности и вкуса он добавил кетчуп.

В мире существует множество видов пиццы, но люди продолжают придумывать новые способы разнообразить начинку или основу этого популярного итальянского блюда. Некоторые из этих способов хоть и не являются традиционными, но все равно поражают отличным вкусом, в то время как другие кажутся настоящим кошмаром.

Например, автор кулинарного «шедевра» из этого видео использовал в качестве основы для пиццы не тесто, а кусок арбуза. Он поджарил арбуз, посолил его и смазал кетчупом. После этого парень положил на арбуз колбасу и сыр, который затем расплавил с помощью горелки. Увидев такую пиццу, итальянцы дружно упали бы в обморок.

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Метки: Видео   Еда   арбуз   в мире   колбаса   пицца   сыр   
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5  комментариев
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60k
alertol 2 часа назад
Я вызываю полицию, это уже просто незаконно...
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Polotenchick 10 минут назад
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 53 минуты назад
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5k
вася васильев 53 минуты назад
"Пользователь сети приготовил пиццу из арбуза с колбасой и плавленым сыром. Для большей сочности и вкуса он добавил кетчуп."
Надо было ещё и насрать сверху!)))
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11k
vasilykopkov Час назад
По Италии прокатилась волна самоубийств поваров...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3294 поста (3230 в горячем)

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