Не показывайте итальянцам: пицца из жареного арбуза

В мире существует множество видов пиццы, но люди продолжают придумывать новые способы разнообразить начинку или основу этого популярного итальянского блюда. Некоторые из этих способов хоть и не являются традиционными, но все равно поражают отличным вкусом, в то время как другие кажутся настоящим кошмаром.

Например, автор кулинарного «шедевра» из этого видео использовал в качестве основы для пиццы не тесто, а кусок арбуза. Он поджарил арбуз, посолил его и смазал кетчупом. После этого парень положил на арбуз колбасу и сыр, который затем расплавил с помощью горелки. Увидев такую пиццу, итальянцы дружно упали бы в обморок.