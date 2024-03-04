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Продавщица продуктового обезвредила грабителя с ножом и чулком на голове

Продавщица продуктового обезвредила грабителя с ножом и чулком на голове

Автор:
04 марта 2024 10:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Смелая   грабитель   нож   продавщица   с чулком на голове   
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В продуктовую лавку на Рязанском проспекте заявился 57-летний мужчина с чулком на голове. Он подошел к кассе с ножом и потребовал деньги. Женщина вступила с ним в борьбу и отобрала нож.

Правда, мужчина все-таки забрал деньги и 5 пачек сигарет. Подозреваемого нашли и отправили под стражу, рассказали в столичной прокуратуре. Он обвиняется по статье «Разбой».

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Метки: Видео   Смелая   грабитель   нож   продавщица   с чулком на голове   
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1  комментарий
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Ntvl 41 минуту назад
грабитель неудачник. наверное до сих пор с мамой живёт... дитятко!
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