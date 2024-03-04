Продавщица продуктового обезвредила грабителя с ножом и чулком на голове

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В продуктовую лавку на Рязанском проспекте заявился 57-летний мужчина с чулком на голове. Он подошел к кассе с ножом и потребовал деньги. Женщина вступила с ним в борьбу и отобрала нож.
Правда, мужчина все-таки забрал деньги и 5 пачек сигарет. Подозреваемого нашли и отправили под стражу, рассказали в столичной прокуратуре. Он обвиняется по статье «Разбой».
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