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Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин

Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин

Автор:
29 января 2024 10:01
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   люди   магазин   негатив   новости   нож   ограбление   
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В магазин пришел клиент, он попросил продавца показать нож с витрины. После этого злоумышленник взял его в руки и потребовал у сотрудника деньги из кассы.

Грабитель получил 6 450 рублей и нож стоимостью 1 725 рублей, после чего скрылся. Его разыскивают, составлена ориентировка, возбуждено уголовное дело.

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Метки: Видео   Питер   люди   магазин   негатив   новости   нож   ограбление   
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