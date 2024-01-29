Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин

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В магазин пришел клиент, он попросил продавца показать нож с витрины. После этого злоумышленник взял его в руки и потребовал у сотрудника деньги из кассы.
Грабитель получил 6 450 рублей и нож стоимостью 1 725 рублей, после чего скрылся. Его разыскивают, составлена ориентировка, возбуждено уголовное дело.
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