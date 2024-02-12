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Сотрудница магазина догнала вора и отобрала продукты

Сотрудница магазина догнала вора и отобрала продукты

Автор:
12 февраля 2024 10:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   вор   екатеринбург   инцидент   люди   продавщица   
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Работница одного из магазинов в Екатеринбурге заметила вора и устремилась за ним в погоню. Женщина выбежала на улицу и отобрала у мужчины украденные продукты.

Стоило ли так рисковать?

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Метки: Видео   вор   екатеринбург   инцидент   люди   продавщица   
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8  комментариев
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dima423 2 часа назад
Вот ей делать нехера... тем более не за свое, неуместное геройство) Так можно и перо в пузо получить не за что...
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27
johnta2 2 часа назад
нормально у капиталлистов придумано6 продавец-охранник. Достаточно удерживать у работников магазина стоимость украденного - и вот уже сам продавец на себя берет роль охранников. Но справедливости ради стоит отменить - работники и сами неплохо воруют.
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