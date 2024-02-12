Сотрудница магазина догнала вора и отобрала продукты

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Работница одного из магазинов в Екатеринбурге заметила вора и устремилась за ним в погоню. Женщина выбежала на улицу и отобрала у мужчины украденные продукты.
Стоило ли так рисковать?
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Метки: Видео вор екатеринбург инцидент люди продавщица
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