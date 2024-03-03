Чувство ритма даровано далеко не каждому

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Пушистый из этого видео оценил игру своей маленькой хозяйки на струнном инструменте. Он прочувствовал каждую ноту своим хвостиком и дергал им, точно попадая в такт.
И нет, это не кошачий рефлекс, это просто котики — тонкие творческие натуры, чувствующие ритм своими хвостами.
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