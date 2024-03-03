FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16158 постов • 1702 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Чувство ритма даровано далеко не каждому

Чувство ритма даровано далеко не каждому

Автор:
03 марта 2024 10:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   кот   на струнном инструменте   ритм   хвостик   
1019
1
1

Пушистый из этого видео оценил игру своей маленькой хозяйки на струнном инструменте. Он прочувствовал каждую ноту своим хвостиком и дергал им, точно попадая в такт.

И нет, это не кошачий рефлекс, это просто котики — тонкие творческие натуры, чувствующие ритм своими хвостами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   забавно   кот   на струнном инструменте   ритм   хвостик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Мария Коненкова 56 минут назад
У меня кошика и собака живут. Когда на фортепиано играю, кошка дематериализуется, пока не перестанешь, а пёс наоборот, музыкальный, ходит поблизости источника чарующих звуков и подвывает время от времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

842129



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка
После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка
Набирающие популярность в сообществах
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Удобный, но маленький: новый автобус для Санкт-Петербурга будет пока небольшим
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 марта

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#дети#США#ДТП#СССР#Девушка#авто аварии#природа#кино
#машина#автомир#забавно#история#животные#факты#аварии#Автовсячина#красота#милота
#автомобили#интересное#люди#Россия#Китай#Юмор#Еда#Ynews#интересно#наука
Не водой единой Не водой единой Кот, который каждый день приходит в&nbsp;кафе за&nbsp;порцией лапши Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши Лежанка для котов в виде консервной банки Лежанка для котов в виде консервной банки Кот и его личный лифт в виде ведра&nbsp; Кот и его личный лифт в виде ведра  Гордая и величественная походка кота Гордая и величественная походка кота Как надолго занять кота Как надолго занять кота

На что жалуетесь?

Вернуться