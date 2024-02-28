"Музыкальная пауза": новая зажигательная песня в стиле фламенко от The Kiffness



Творчество парня становится все лучше и лучше, и в свои новые проекты он стал приглашать не менее талантливых коллег. Итак, предлагаю всем устроить музыкальную паузу, ведь у нас тут новый кошачий хит в стиле фламенко. И клип получился, что надо!