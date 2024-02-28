"Музыкальная пауза": новая зажигательная песня в стиле фламенко от The Kiffness

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Творчество парня становится все лучше и лучше, и в свои новые проекты он стал приглашать не менее талантливых коллег. Итак, предлагаю всем устроить музыкальную паузу, ведь у нас тут новый кошачий хит в стиле фламенко. И клип получился, что надо!
Так что всем приятного просмотра и прослушивания.
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Метки: The Kiffness Видео Музыка есн кот музыкальная пауза
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Вот, например, два алтайских парня очень интересно пели - он добавил свое стандартное тынц-тынц, получилась попса.
Бурят с саблей - то же самое. Добавил тынц-тынц, и нет больше самобытности.
Единственное, где его обработка смотрелась органично - это когда какой-то мужик-дальньбой ломился к нему в машину, вот тут его тынц-тынц легло на родную бездуховность и примитивность просто идеально.