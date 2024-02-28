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"Музыкальная пауза": новая зажигательная песня в стиле фламенко от The Kiffness

"Музыкальная пауза": новая зажигательная песня в стиле фламенко от The Kiffness

Автор:
28 февраля 2024 09:22
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Kiffness   Видео   Музыка   есн   кот   музыкальная пауза   
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Творчество парня становится все лучше и лучше, и в свои новые проекты он стал приглашать не менее талантливых коллег. Итак, предлагаю всем устроить музыкальную паузу, ведь у нас тут новый кошачий хит в стиле фламенко. И клип получился, что надо!

Так что всем приятного просмотра и прослушивания.


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Метки: The Kiffness   Видео   Музыка   есн   кот   музыкальная пауза   
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11  комментариев
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27k
Sheir 2 часа назад
Эта песня на ютубе уже два года. Она новая? Хм.
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13k
Святослав Минуту назад
отписался от киффнеса, после того, как он выразил свою поддержку фашистам...

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30k
Сталкер Час назад
Блин... Думал, реально что-то новое, а, оказывается, "новость" протухла давным-давно.
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15k
Antique computer 2 часа назад
После того, как этот "талант" сделал микс на "червону калыну", я от него отписался и он просто перестал для меня существовать.
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