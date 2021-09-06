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Прославившийся ремиксами на видео с животными музыкант выпустил трек с разговорчивым хаски

Прославившийся ремиксами на видео с животными музыкант выпустил трек с разговорчивым хаски (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 10:47
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   музыка   музыкант   прикол   хаски   
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Музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness) и его жена продолжают радовать поклонников своего творчества забавным ремиксами на вирусные видео с животными. На этот раз в руки авторов попало видео с очень разговорчивым хаски.
Так и до целого альбома хитов недалеко.

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Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   музыка   музыкант   прикол   хаски   
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2  комментария
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Барон Мюнхгаузен Час назад
Честно говоря, уже начинают под...надоедать данные "шедевры".
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2k
Frank Borman 20 минут назад
Спикинг хаски - это кульно. Скоро мюзикмен продюсанет хитошлагер со своим анималом.
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