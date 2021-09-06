Прославившийся ремиксами на видео с животными музыкант выпустил трек с разговорчивым хаски

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Музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness) и его жена продолжают радовать поклонников своего творчества забавным ремиксами на вирусные видео с животными. На этот раз в руки авторов попало видео с очень разговорчивым хаски.
Так и до целого альбома хитов недалеко.
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