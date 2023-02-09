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Музыкант The Kiffness выпустил новый забавный трек с разговорчивым котом

Музыкант The Kiffness выпустил новый забавный трек с разговорчивым котом

Автор:
09 февраля 2023 09:16
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Kiffness   Музыка   Прикол   Юмор   видео   кот   мем   музыкант   
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Немного позитива и приятной мелодичной музыки от южноафриканского музыканта Дэвида Скотта (The Kiffness) и разговорчивого котика.
Парень продолжает радовать пользователей сети весёлыми композициями с участием животных, прославившихся в интернете.

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Метки: The Kiffness   Музыка   Прикол   Юмор   видео   кот   мем   музыкант   
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9  комментариев
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73k
Viktor 2 часа назад
За котов всегда +!
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1k
Виктор Глущенко 14 минут назад
Акуитительно .
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4k
Андрей 22 минуты назад
талантливый
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1k
Nick Z 44 минуты назад
потом 33 "Грэмми" дадут, но не коту
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5k
perekrestok 51 минуту назад
Везде есть свои Шаляпины, Лемешевы и Нетребко!
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0
Марат Ганеев 52 минуты назад
Ну до чего же парень молодец! Профи!
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2k
веселый просто Час назад
Shazam еще не находит
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22k
Mike Miller Час назад
Чем-то Sacred Spirit напомнило.
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Себастьян Перейра

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