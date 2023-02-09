Музыкант The Kiffness выпустил новый забавный трек с разговорчивым котом

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Немного позитива и приятной мелодичной музыки от южноафриканского музыканта Дэвида Скотта (The Kiffness) и разговорчивого котика.
Парень продолжает радовать пользователей сети весёлыми композициями с участием животных, прославившихся в интернете.
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