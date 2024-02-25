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Страшно красивый вид из фуникулёра на горе Тяньмэнь

Страшно красивый вид из фуникулёра на горе Тяньмэнь

Автор:
25 февраля 2024 11:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Тяньмэнь   в мире   высота   гора   красиво   страшно   фуникулёр   
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Высота – кто-то её любит, кто-то ненавидит. Но вам придется бороться с её боязнью, если хотите полюбоваться действительно стоящими видами.

Общая длина канатной дороги 7455 метров, а подъем больше 1200 метров с самым большим уклоном в 37 градусов.

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Метки: Видео   Тяньмэнь   в мире   высота   гора   красиво   страшно   фуникулёр   
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13  комментариев
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610
Zmey8838 7 часов назад
Блин. Это КАНАТКА!
Фуникулер рельсовый транспорт и выгладит так. Киев
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10k
wild cat 9 минут назад
через меньшую пропасть переправлялся, туда и обратно.
никто не орал, но впечатлений было "полные штаны" :)
страшнее было лететь на самолете, у которого с крыла сорвало воздушный тормоз (интерцептор), и весь полёт наблюдать содержимое крыла.
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17
warhunter Час назад
крутая фигня, но если застрянет - это конец...
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6k
Атомный Крот 4 часа назад
Боязнь высоты - это когда ты на краю обрыва стоишь. Без страховки.

А тут - сидишь в комфортной кабине, к тому же закрытой со всех сторон. Которую инженеры десять раз обсчитали, когда проектировали и делали.

Остается одно удовольствие - наслаждайся окружающей природой.
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1k
K_II_T 5 часов назад
Вот там уши закладывает
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20k
Андрей 5 часов назад
Пока шло видео, палец так и тянулся к F5.

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164
aleksey090 Андрей 44 минуты назад
Напишу про тебя, возможно найдется скоро тебе применение)
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54k
Прораб 5 часов назад
Малайзия, остров Лангкави

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503
iskra 6 часов назад
Канатные дороги - весьма распространенный аттракцион. Весь смысл как раз в том,что бы посмотреть на местность с высоты. Вот Анталия,например.
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873
Шурман 7 часов назад
Австрия Майерхофен , примерно тоже самое и уклон такой же , ледник хинтертук тоже самое .
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