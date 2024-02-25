Страшно красивый вид из фуникулёра на горе Тяньмэнь

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Высота – кто-то её любит, кто-то ненавидит. Но вам придется бороться с её боязнью, если хотите полюбоваться действительно стоящими видами.
Общая длина канатной дороги 7455 метров, а подъем больше 1200 метров с самым большим уклоном в 37 градусов.
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Фуникулер рельсовый транспорт и выгладит так. Киев
никто не орал, но впечатлений было "полные штаны" :)
страшнее было лететь на самолете, у которого с крыла сорвало воздушный тормоз (интерцептор), и весь полёт наблюдать содержимое крыла.
А тут - сидишь в комфортной кабине, к тому же закрытой со всех сторон. Которую инженеры десять раз обсчитали, когда проектировали и делали.
Остается одно удовольствие - наслаждайся окружающей природой.