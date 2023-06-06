Магия радужных мыльных шариков

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Как заставить детей и некоторых взрослых на несколько секунд потерять дар речи.
Большое количество мыльных пузырей в одном месте– это настоящий праздник для глаз для детей и их родителей.
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