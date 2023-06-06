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Магия радужных мыльных шариков

Магия радужных мыльных шариков

Автор:
06 июня 2023 11:20
Метки: Реакция   в мире   видео   дети   красиво   мыльные пузыри   эффектно   
1439
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Как заставить детей и некоторых взрослых на несколько секунд потерять дар речи.

Большое количество мыльных пузырей в одном месте– это настоящий праздник для глаз для детей и их родителей.

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Метки: Реакция   в мире   видео   дети   красиво   мыльные пузыри   эффектно   
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Lexx Час назад
У меня бы кот с ума сошёл, от такого счастья.))
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Олег Квирулянт 56 минут назад
красивое!
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