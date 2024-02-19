В Брянске в одной из местных «Пятерочек» пьяная парочка устроила драку с работниками магазина

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Драка случилась между двумя посетителями магазина и продавцом-кассиром. За потасовкой, снятой кем-то на видеокамеру смартфона, наблюдали другие покупатели и коллеги избитой сотрудницы супермаркета.
Поводом к драке стал, предположительно, вполне здравый отказ кассирши принести покупателям из торгового зала бутылку водки. Те, в конце концов, сами должны это делать. Но вроде как взбеленились и устроили скандал на ровном месте. Видимо, не сдержалась поначалу и продавец – могла грубо ответить…
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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звизда местных подворотен с завышенным чувством собственного достоинства.
ща у следователя в кабинете гонору поубавится на пару с пухляшом.
а потом бы 15 суток ареста не помешали обоим..
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млять! может еще персонал магазина должен был в ноженьки им упасть? бояре х_евы нашлись!
- Ой, а у нас этого товара ещё в базе нет.
Или
- Ой, а на этой бутылке штрихкод не читается...
Но всё равно это не повод распускать руки.