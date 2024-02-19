В Брянске в одной из местных «Пятерочек» пьяная парочка устроила драку с работниками магазина

Поводом к драке стал, предположительно, вполне здравый отказ кассирши принести покупателям из торгового зала бутылку водки. Те, в конце концов, сами должны это делать. Но вроде как взбеленились и устроили скандал на ровном месте. Видимо, не сдержалась поначалу и продавец – могла грубо ответить…