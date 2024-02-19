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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1223 поста • 53 подписчика подписаться
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В Брянске в одной из местных «Пятерочек» пьяная парочка устроила драку с работниками магазина

В Брянске в одной из местных «Пятерочек» пьяная парочка устроила драку с работниками магазина

Автор:
19 февраля 2024 08:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Алкашня   Пятерочка   водка   драка   конфликт   магазин   негатив   
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Драка случилась между двумя посетителями магазина и продавцом-кассиром. За потасовкой, снятой кем-то на видеокамеру смартфона, наблюдали другие покупатели и коллеги избитой сотрудницы супермаркета.

Поводом к драке стал, предположительно, вполне здравый отказ кассирши принести покупателям из торгового зала бутылку водки. Те, в конце концов, сами должны это делать. Но вроде как взбеленились и устроили скандал на ровном месте. Видимо, не сдержалась поначалу и продавец – могла грубо ответить…

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Метки: Алкашня   Пятерочка   водка   драка   конфликт   магазин   негатив   
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11  комментариев
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7k
Alex 3 часа назад
Жирного пид**ра замочить!
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1
nerine1 Полчаса назад
просили кассира сходить за товаром? - у синьки крыша поехала
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878
AlexWoyz Час назад
противная, мерзкая, визжащая тварь.
звизда местных подворотен с завышенным чувством собственного достоинства.
ща у следователя в кабинете гонору поубавится на пару с пухляшом.
а потом бы 15 суток ареста не помешали обоим..
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14k
кот базилий Час назад
Быдло пришло за пойлом
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26k
ЦСКА 2 часа назад
Баб к спиртному подпускать нельзя....
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20k
Shtoppi 3 часа назад
«Поводом к драке стал, предположительно, вполне здравый отказ кассирши принести покупателям из торгового зала бутылку водки.»
--------
млять! может еще персонал магазина должен был в ноженьки им упасть? бояре х_евы нашлись!
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