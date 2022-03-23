Расправился с негодяем одной правой

3873
1
1
Сотрудник магазина, в отличие от своих коллег, не стал долго терпеть выходки посетителя. Он расправился с нарушителем спокойствия одной рукой.
Надпись на спинах сотрудников добавляет комичности происходящему в кадре.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Работники магазина быстро успокоили агрессивную покупательницу
- Покупатель вступился за охранников в магазине
- Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом
- Кассир смогла постоять за себя
- Массовая драка со стрельбой в Челябинске
62
Понравилось62
Новости партнёров