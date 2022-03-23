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Расправился с негодяем одной правой

Расправился с негодяем одной правой (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 10:10
Метки: видео   драка   инвалид   инцидент   конфликт   магазин   
3873
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1
Сотрудник магазина, в отличие от своих коллег, не стал долго терпеть выходки посетителя. Он расправился с нарушителем спокойствия одной рукой.
Надпись на спинах сотрудников добавляет комичности происходящему в кадре.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   драка   инвалид   инцидент   конфликт   магазин   
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8
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8  комментариев
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2k
cfhfwby 2 часа назад
По-моему, это Васька с соседнего двора, вечно пьяный, вечно "молодой"... Как он туда попал? Или это уже у нас в Пятерочке работают однорукие негры в охране?
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1k
Иван Иванович Полчаса назад
А что сделал этот пацан?
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68k
Максим 44 минуты назад
Однорукий бандит)
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20k
BiZ 46 минут назад
страшно представить, че было бы, если бы не было обеих рук..
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7k
Грут 59 минут назад
Переборщил с дрищом
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185
eutace 2 часа назад
а что так можно было с хулиганами? превышение не пришьют?
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2k
DVPET 2 часа назад
Не, ну у него же преимущество! Противнику обе руки мешают, а ему только одна!
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