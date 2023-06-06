В «Пятёрочке» пьяные хулиганы сломали мужику рёбра из-за бутылки водки

Вчера в воронежской «Пятёрочке» четверо нетрезвых граждан разбили бутылку огненной воды. Работницы магазина попросили её оплатить, но в ответ услышали лишь отборный мат и угрозы.

Четверо пьяных отморозков разбили водку, после чего работники попросили оплатить ее. Те в ответ начали кидаться и чуть ли не бить женщин-работников. Заступился покупатель. На видео видно, как они вчетвером избивают его. В результате – переломы ребер, – рассказали свидетели конфликта.