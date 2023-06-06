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В «Пятёрочке» пьяные хулиганы сломали мужику рёбра из-за бутылки водки

В «Пятёрочке» пьяные хулиганы сломали мужику рёбра из-за бутылки водки

Автор:
06 июня 2023 16:26
Сообщество : Криминал
Метки: Пятерочка   видео   водка   воронеж   драка   магазин   покупатель   худиганы   
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Он заступился за женщин и серьёзно пострадал.

Вчера в воронежской «Пятёрочке» четверо нетрезвых граждан разбили бутылку огненной воды. Работницы магазина попросили её оплатить, но в ответ услышали лишь отборный мат и угрозы.

Четверо пьяных отморозков разбили водку, после чего работники попросили оплатить ее. Те в ответ начали кидаться и чуть ли не бить женщин-работников. Заступился покупатель. На видео видно, как они вчетвером избивают его. В результате – переломы ребер, – рассказали свидетели конфликта.

Теперь хулиганов ищет полиция.

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Метки: Пятерочка   видео   водка   воронеж   драка   магазин   покупатель   худиганы   
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10  комментариев
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176
Ануар Сайфулин 57 минут назад
Жаль эти бухарики знаменитый сидр не выпили, очистили бы землю от своего паскудного бытия.
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7k
Нестерин Сергей 15 минут назад
А тревожной кнопки в таких магазах типа нет?
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9k
krivsan 50 минут назад
быдло
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19k
scorpick Час назад
Сука опять толпой.
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5k
Горожанин Час назад
Сейчас найдутся [мат] утырки, которые будут утверждать, что видео неполное, что нет начала, что неизвестно, кто виноват и что мужик провоцировал словами.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Посадить на кол и депортировать обезьян в свои аулы и кишлаки с пожизненным запретом на въезд. Их мерзкий почерк - стаей на одного.
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1k
Darki 2 часа назад
Теперь их ищет полиция,а когда найдёт,то появится видео где эти утырки с соплями и слезами мямлят оправдания и раскаиваются.Потому что это не люди,это просто мусор.
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35
Джем 2 часа назад
русские?! русские мрази! (сам если что тоже русский)
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August

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