В «Пятёрочке» пьяные хулиганы сломали мужику рёбра из-за бутылки водки

Он заступился за женщин и серьёзно пострадал.
Вчера в воронежской «Пятёрочке» четверо нетрезвых граждан разбили бутылку огненной воды. Работницы магазина попросили её оплатить, но в ответ услышали лишь отборный мат и угрозы.
Четверо пьяных отморозков разбили водку, после чего работники попросили оплатить ее. Те в ответ начали кидаться и чуть ли не бить женщин-работников. Заступился покупатель. На видео видно, как они вчетвером избивают его. В результате – переломы ребер, – рассказали свидетели конфликта.
Источник:
Теперь хулиганов ищет полиция.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста