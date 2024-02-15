В Петербурге аферистка представилась курьером маркетплейса и ограбила ПВЗ с помощью самих сотрудников

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Им она сказала, что забирает все имущество пункта выдачи на склад и спокойно вынесла десяток коробок.
С - смекалочка.
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Кто то узнал об этом и решил провернуть аферу
Прикольно у них там... При таком раскладе, развод был вопросом времени.