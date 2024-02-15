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В Петербурге аферистка представилась курьером маркетплейса и ограбила ПВЗ с помощью самих сотрудников

В Петербурге аферистка представилась курьером маркетплейса и ограбила ПВЗ с помощью самих сотрудников

Автор:
15 февраля 2024 09:41
Сообщество : Маркетплейс
Метки: ПВЗ   Петербург   аферистка   коробки   курьер   ограбила   пункт выдачи   смекалка   
862
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Им она сказала, что забирает все имущество пункта выдачи на склад и спокойно вынесла десяток коробок.

С - смекалочка.

Источник:

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Метки: ПВЗ   Петербург   аферистка   коробки   курьер   ограбила   пункт выдачи   смекалка   
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10  комментариев
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1k
liveevil 9 минут назад
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7k
Neo 13 минут назад
Как можно быть такими наивными?
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11k
Борис Карабанов 23 минуты назад
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
Предположу, что какие то товары (возможно накопившийся возврат) должны были увезти на склад.
Кто то узнал об этом и решил провернуть аферу
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7k
Кружок Полчаса назад
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3k
Оксид Бетона 39 минут назад
ты возьми меня с собой!
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38k
АнтонПолднев 40 минут назад
То есть можно просто зайти в любой ПВЗ, представиться заместителем Бакальчук, всех уволить, закрыть ПВЗ и вывезти оттуда вообще всё, а не только десяток коробок? Или перевести сотрудников на другое место работы (в свою контору например).
Прикольно у них там... При таком раскладе, развод был вопросом времени.
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