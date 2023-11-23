Весельчаки разыграли доставщика пиццы

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Компания молодых людей разыграла парня, который доставляет пиццу. Молодой человек не ожидал, что его клиентами станут любимцы многих детей девяностых.
Хорошие костюмы
Оригинальный способ встретить курьера, который приносит пиццу.
Один вопрос: где Сплинтера потеряли?
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