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Весельчаки разыграли доставщика пиццы

Весельчаки разыграли доставщика пиццы

Автор:
23 ноября 2023 09:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Юмор   курьер   пицца   розыгрыш   черепашки ниндзя   
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Компания молодых людей разыграла парня, который доставляет пиццу. Молодой человек не ожидал, что его клиентами станут любимцы многих детей девяностых.

Хорошие костюмы

Оригинальный способ встретить курьера, который приносит пиццу.

Один вопрос: где Сплинтера потеряли?

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Метки: Видео   Еда   Юмор   курьер   пицца   розыгрыш   черепашки ниндзя   
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3  комментария
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57k
dima423 Полчаса назад
бл...так уж прям разыграли, а он и разыгрался...там вокруг бегает снимает всю эту херню целая съемочная группа...
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332
ruslan d 10 минут назад
Шикарно , в детстве бы такой костюмчик
и такую пиццу ...
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195
Иван 16 минут назад
а Сплинтер в крысу дома остался)))
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