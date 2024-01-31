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Мужчина недоволен тем, что ему не дали доступ к интернету в пункте выдачи

Мужчина недоволен тем, что ему не дали доступ к интернету в пункте выдачи

Автор:
31 января 2024 09:27
Сообщество : Маркетплейс
Метки: OZON   Видео   Россия   конфликт   пункт выдачи   скандал   
1359
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Мужчина устроил скандал в пункте выдачи Ozon из-за того, что ему не предложили доступ к интернету через Wi-Fi.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: OZON   Видео   Россия   конфликт   пункт выдачи   скандал   
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18  комментариев
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59k
dima423 2 часа назад
Каких только епанутых людей нет... может ему еще сауну с джакузи и телочками бесплатные в озоне организовать?)
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3k
Кирилл 6 минут назад
вези меня мразь и дай файфай! )))
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3k
Алекс 21 минуту назад
мне сразу вай фай дали у нас в вайлдберриз) даже не просил
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2k
Алексей Ц 49 минут назад
у меня недалеко от дома есть пункт выдачи озон, там мобильная связь плохая, я просто пока подхожу открываю на телефоне картинку со штрихкодом и всё. потом показываю её на выдаче
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3k
Deniss 54 минуты назад
истеричка
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1k
DDM 56 минут назад
Бывают магазины в подвале, где сотовый не ловит, а номер заказа или код из приложения достать надо. Тогда wi-fi в магазине необходим, чтобы на улицу не выбегать за сигналом.
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28k
Lehoia 58 минут назад
Ну что вы накинулись на голубка. Он страпон заказал, ему срочно получить надо, а вайфая нет...
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452
Eric Cartman Час назад
Бессовестные работники. Ни вайфая, ни кофе, ни массажа ног. А человек ведь ЗАПЛАТИЛ за ТОВАР
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Алё придурок это пункт выдачи товаров а не кафе .
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Раздавай мне, мразь!
Таких сейчас хватает. Ещё порог заведения не переступит, а ему уже все и всё должны. "Господ" за тридцать лет наплодилось много.
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32
Dima 2 часа назад
Обиженка прославился на всю страну! Фу бл*, и ЭТО ещё имеет право называться мужчиной! Если кто его знает, выбейте ему все зубы, что-бы больше рот свой не открывал!
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1k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
каждая тля возомнила себя властелином мира .
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159
ruslan d 2 часа назад
Интересная предъява ...
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