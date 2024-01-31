Мужчина недоволен тем, что ему не дали доступ к интернету в пункте выдачи

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Мужчина устроил скандал в пункте выдачи Ozon из-за того, что ему не предложили доступ к интернету через Wi-Fi.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Не всегда удобно стоять на улице в дождь или минус 25 и искать там штрих код, чтобы с ним потом заходить внутрь.
Таких сейчас хватает. Ещё порог заведения не переступит, а ему уже все и всё должны. "Господ" за тридцать лет наплодилось много.