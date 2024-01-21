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Ночная доставка Wildberries и неадекватный курьер

Ночная доставка Wildberries и неадекватный курьер

Автор:
21 января 2024 10:24
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   велбарис   конфликт   коробки   курьер   негатив   пункт выдачи   швыряет коробки с заказами   
858
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Курьер пинает и швыряет коробки с заказами, попутно покрывая матом сотрудников пункта выдачи.

Смотреть со звуком и лучше убрать детей от экрана


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Метки: Wildberries   велбарис   конфликт   коробки   курьер   негатив   пункт выдачи   швыряет коробки с заказами   
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6  комментариев
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6k
Трям Час назад
Дратути. Я - черножопый петух-курьер. Без образования и перспектив. Но в дуще я тигррр, ауф!
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Alex 14 минут назад
Это когда решил уволиться?
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441
tokol 14 минут назад
Слишком долго... афтор, сделай нарезку интересных моментов и все
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9k
Бритва Полчаса назад
бывают в жизни моменты, когда на всё
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14k
кот базилий 36 минут назад
Буйный какой, думаю выгонят.
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129k
БрОдЯгА Час назад
Смотрел со звуком, которого нет.
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Alorous

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