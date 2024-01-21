Ночная доставка Wildberries и неадекватный курьер

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Курьер пинает и швыряет коробки с заказами, попутно покрывая матом сотрудников пункта выдачи.
Смотреть со звуком и лучше убрать детей от экрана
Вот так появляется брак !
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