Пациент туберкулёзного диспансера напал с ножом на соседа по палате

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В Санкт-Петербурге пациент туберкулезного диспансера ударил другого мужчину ножом. Конфликт начался со спора в палате.
Пациенты вышли из палаты и один из них достал нож. Пострадавший 60-летний мужчина был госпитализирован, но позже скончался от полученных ран.
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А вообще, контингент в диспансерах в 2/3 случаях бывалые из зон и сопутствующие.
остальные 40% гражданские женщины и дети, но они отдельно.