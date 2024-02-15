FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8287 постов • 1045 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Пациент туберкулёзного диспансера напал с ножом на соседа по палате

Пациент туберкулёзного диспансера напал с ножом на соседа по палате

Автор:
15 февраля 2024 09:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   инцидент   нападение   пациент   туберкулёзный диспансер   
990
1
1

В Санкт-Петербурге пациент туберкулезного диспансера ударил другого мужчину ножом. Конфликт начался со спора в палате.

Пациенты вышли из палаты и один из них достал нож. Пострадавший 60-летний мужчина был госпитализирован, но позже скончался от полученных ран.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   инцидент   нападение   пациент   туберкулёзный диспансер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Отвратительный Мужик 51 минуту назад
Верните смертную казнь для таких упырей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юр21 13 минут назад
Зечьё резвится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
599
Сергей Воронин 16 минут назад
Интересно почему там, в конце видео, чувак на колени встал?
А вообще, контингент в диспансерах в 2/3 случаях бывалые из зон и сопутствующие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
Ли Харви Освальд 24 минуты назад
Если тубик с вероятностью 99% бывший зэк, они там любят этим болеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов Полчаса назад
"Конфликт начался в палате"(с). Интересно, в чём суть конфликта? Блок? Цветаева? Мандельштам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
s[po]k Полчаса назад
Пора уже вводить смертную казань, либо сажать как жирафу, на всю жизнь. Целенаправленно убил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Homefighter s[po]k 23 минуты назад
Смертная Казань, это сильно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx 58 минут назад
Пациента не в тот диспансер привезли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

658036



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Только невежды могут занижать значимость русского языка!": казах по полочкам разложил для соотечественников важность русской культуры
"Только невежды могут занижать значимость русского языка!": казах по полочкам разложил...
В Ленобласти задержали членов этнической ОПГ, совершавшей набеги на частные дома и хозпостройки
В Ленобласти задержали членов этнической ОПГ, совершавшей набеги на частные дома и...
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кто пойдет на выборы президента России
Кто пойдет на выборы президента России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#интересное#ДТП#США#позитив#история#подборка#истории
#животные#автомобили#Юмор#факты#забавно#авто аварии#Автовсячина#Россия#природа#Китай
#интересно#автомир#в мире#кот#аварии#люди#собака#кино#полиция#Ynews
Кто пойдет на выборы президента России Кто пойдет на выборы президента России Подсудимый набросился на судью во время вынесения приговора Подсудимый набросился на судью во время вынесения приговора Агрессор с ножом получил по заслугам Агрессор с ножом получил по заслугам Посетитель московского бара ударил ножом оппонента Посетитель московского бара ударил ножом оппонента В Москве безбилетника приговорили к&nbsp;1,5 года тюрьмы за&nbsp;нападение на&nbsp;контролера В Москве безбилетника приговорили к 1,5 года тюрьмы за нападение на контролера Ссора друзей закончилась падением с высоты третьего этажа Ссора друзей закончилась падением с высоты третьего этажа

На что жалуетесь?

Вернуться