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Наркоман напал с ножом на прохожего в Санкт-Петербурге

Наркоман напал с ножом на прохожего в Санкт-Петербурге

Автор:
07 мая 2024 08:57
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   инцидент   люди   нападение   наркоман   
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23-летнему парню, находящемуся в состоянии наркотического опьянения, не понравился случайный прохожий на улице. Он последовал за мужчиной и, выждав момент, нанёс ему множественные удары ножом.

Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу сообщает:

6 мая около часа ночи в полицию поступило сообщение об избиении мужчины у дома 12 по улице Партизана Германа. Незамедлительно направленные на место сотрудники полиции обнаружили у дома 12 по улице Партизана Германа 51-летнего петербуржца с множественными ножевыми ранениями. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 23-летний местный житель. По предварительным данным, мотивом нападения стала не жажда наживы. Молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, увидел случайного прохожего, который ему просто не понравился.

Спустя несколько часов нападавший был задержан полицейскими в своей квартире дома 22 по улице Партизана Германа. У задержанного изъят складной нож, которым он, предположительно, и наносил удары. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   инцидент   люди   нападение   наркоман   
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3  комментария
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10k
SuperTroll 41 минуту назад
Какое нах умышленной причинение тяжкого вреда?? АЛОКУ МЕНТЫ ВЫ ЧЁ?! Это 105 УК РФ покушение на убийство, с отягчающими в виде наркотического опьянения!
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28k
Sheir 16 минут назад
Он ему пытался горло перерезать, не считая всего остального. Тут должна быть максимально тяжелая статья. Тем более что выродок- нарк.
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9k
Alex 38 минут назад
Сжечь живьем.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3641 пост (3605 в горячем)

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