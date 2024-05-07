Наркоман напал с ножом на прохожего в Санкт-Петербурге

Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу сообщает:

6 мая около часа ночи в полицию поступило сообщение об избиении мужчины у дома 12 по улице Партизана Германа. Незамедлительно направленные на место сотрудники полиции обнаружили у дома 12 по улице Партизана Германа 51-летнего петербуржца с множественными ножевыми ранениями. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 23-летний местный житель. По предварительным данным, мотивом нападения стала не жажда наживы. Молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, увидел случайного прохожего, который ему просто не понравился.