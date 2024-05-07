Наркоман напал с ножом на прохожего в Санкт-Петербурге

23-летнему парню, находящемуся в состоянии наркотического опьянения, не понравился случайный прохожий на улице. Он последовал за мужчиной и, выждав момент, нанёс ему множественные удары ножом.
Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу сообщает:
6 мая около часа ночи в полицию поступило сообщение об избиении мужчины у дома 12 по улице Партизана Германа. Незамедлительно направленные на место сотрудники полиции обнаружили у дома 12 по улице Партизана Германа 51-летнего петербуржца с множественными ножевыми ранениями. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полицейские оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 23-летний местный житель. По предварительным данным, мотивом нападения стала не жажда наживы. Молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, увидел случайного прохожего, который ему просто не понравился.
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Спустя несколько часов нападавший был задержан полицейскими в своей квартире дома 22 по улице Партизана Германа. У задержанного изъят складной нож, которым он, предположительно, и наносил удары. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
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