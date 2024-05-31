Подростки сняли коттедж на выходные и разгромили его

Группа молодых людей арендовала коттедж в городе Пушкине под Санкт-Петербургом на выходные и устроила там погром. Владелец дома оценил причиненный ущерб в 1,5 миллиона рублей.
В Пушкине Ленинградской области компания 18-19-летних молодых людей разгромила арендованный коттедж на 1,5 миллиона рублей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.
По словам хозяина дома, арендаторы вели себя вежливо и порядочно. Однако за время своего пребывания компания разнесла дом, оставив собственнику много неприятных сюрпризов: разбитые стекла, окна, вырванные унитазы, выбитые двери, сломанную мебель и телевизоры, пробитые и исписанные кровью и нецензурными словами стены, разбросанные вещи и пол в крови. Кроме того, они проткнули ножом бассейн, а затем вонзили его в стену.
Процесс разгрома чужого дома арендаторы снимали на видео и выкладывали в интернет.
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На записи можно наблюдать, как один из них разбивает дверь кувалдой. «Добивай ты эту сучку! Ой, как хорошо!» — поддерживал его автор видео. «Кого это мнение ***** [волновало], где она спит? Нормально спит пусть», — сказал еще один разносивший коттедж юноша, ломая ногой детскую люльку.
Переступив порог дома через два дня, кроме многочисленных разрушений, хозяин обнаружил пропажу двух велосипедов, катаны и шашки. Он обратился в полицию, где поделился паспортами арендаторов. Ущерб, который те нанесли имуществу, он оценил в 1,5 миллиона рублей.
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А вообще, сдавать в аренду что-либо ценное кому-то такого возраста - это крайне тупая идея.
Получит, получит... Через год - полтора. Ведь суды у нас неторопливые.. Потом апелляции... В результате эти чморики неплатежеспособные: сами еще не зарабатывают, но родители уже не отвечают.
Плюс, тут откровенное воровство, а это уже УК, мляяааа, короче попали лохи
Молодцы!!!
Жадность фраера сгубила)