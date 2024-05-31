Подростки сняли коттедж на выходные и разгромили его

В Пушкине Ленинградской области компания 18-19-летних молодых людей разгромила арендованный коттедж на 1,5 миллиона рублей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

По словам хозяина дома, арендаторы вели себя вежливо и порядочно. Однако за время своего пребывания компания разнесла дом, оставив собственнику много неприятных сюрпризов: разбитые стекла, окна, вырванные унитазы, выбитые двери, сломанную мебель и телевизоры, пробитые и исписанные кровью и нецензурными словами стены, разбросанные вещи и пол в крови. Кроме того, они проткнули ножом бассейн, а затем вонзили его в стену.

Процесс разгрома чужого дома арендаторы снимали на видео и выкладывали в интернет.