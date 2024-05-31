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Подростки сняли коттедж на&nbsp;выходные и&nbsp;разгромили его

Подростки сняли коттедж на выходные и разгромили его

Автор:
31 мая 2024 06:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   вписка   инцидент   погром   подростки   
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Группа молодых людей арендовала коттедж в городе Пушкине под Санкт-Петербургом на выходные и устроила там погром. Владелец дома оценил причиненный ущерб в 1,5 миллиона рублей.

В Пушкине Ленинградской области компания 18-19-летних молодых людей разгромила арендованный коттедж на 1,5 миллиона рублей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

По словам хозяина дома, арендаторы вели себя вежливо и порядочно. Однако за время своего пребывания компания разнесла дом, оставив собственнику много неприятных сюрпризов: разбитые стекла, окна, вырванные унитазы, выбитые двери, сломанную мебель и телевизоры, пробитые и исписанные кровью и нецензурными словами стены, разбросанные вещи и пол в крови. Кроме того, они проткнули ножом бассейн, а затем вонзили его в стену.

Процесс разгрома чужого дома арендаторы снимали на видео и выкладывали в интернет.

На записи можно наблюдать, как один из них разбивает дверь кувалдой. «Добивай ты эту сучку! Ой, как хорошо!» — поддерживал его автор видео. «Кого это мнение ***** [волновало], где она спит? Нормально спит пусть», — сказал еще один разносивший коттедж юноша, ломая ногой детскую люльку.

Переступив порог дома через два дня, кроме многочисленных разрушений, хозяин обнаружил пропажу двух велосипедов, катаны и шашки. Он обратился в полицию, где поделился паспортами арендаторов. Ущерб, который те нанесли имуществу, он оценил в 1,5 миллиона рублей.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   вписка   инцидент   погром   подростки   
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16  комментариев
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18k
Сергей 2 часа назад
18 лет это не подросток ,а полностью самостоятельный человек. Ответственность лежит полная.А эти дебилы пусть получат по максимуму.Хотелось бы кроме возмещения убытков, посидели бы ,варежки пошили пару лет .
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587
Eric Cartman 7 минут назад
Надо настаивать на возбуждении дела по ст. 167 за умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений. И наказать ублюдков по полной, если ущерб не выплатят. Хотя, вероятно, платить придется их родителям.
А вообще, сдавать в аренду что-либо ценное кому-то такого возраста - это крайне тупая идея.
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44k
Валерий 19 минут назад
и уехали они на двух велосипедах весело размахивая катаной и шашкою
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2k
Александр Шевченко 21 минуту назад
Есть договор аренды , есть доказательства. В суд и на полную выставлять моральных уродов- ущерб , моральный ущерб , упущенная выгода. Такие только рублём поймут, вот когда придёт счёт на 2-3-4-5 миллионов, так что-то в голове и изменится.
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8k
Николай 24 минуты назад
надеюсь хозяин получит возмещение и сделает ремонт получше за их счет, а малолетки всегда такие были...
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6k
Руслан Полчаса назад
Да скорее всего выбл@дки из породы трэш-стримеров. Пилили специально такой контент, чтобы бабла срубить на донатах и рекламе. Вроде хотели трэш-стримеров поприжать? Я бы сразу на зону отправлял, такие дебилы должны отвечать не только деньгами, но и свободой. В назидание другим.
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5k
Chev Chelios 39 минут назад
Представляю их ипальники, когда придет полиция
потом представляю, как эти чмошники выпрашивают у родителей деньги
и самое главное, когда начнется разбор полетов, те, кто не попал на видео будут мазаться, а те кто попал по-полной огребать начнут, одно дело делить 1,5 ляма на всех и другое дело на 2-3 человек, вот тогда и проверится дружба

Плюс, тут откровенное воровство, а это уже УК, мляяааа, короче попали лохи
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1k
no. 42 минуты назад
на что они надеялись?
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12k
hairov 47 минут назад
А зачем лица замазаны? Страна должна знать таких ......
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273
Бывалый Трус 51 минуту назад
Те кто сдал им дом не смотрели классику и не знают, что дети делают в доме, оставаясь одни.
Ссылка www.youtube.com
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8k
Харон ( Χάρων) 57 минут назад
Главное, что сами сняли и выложили в сеть.
Молодцы!!!
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11k
Клёст Час назад
Ну ведь понимал же, всем своим нутром понимал, что не для Пушкинских чтений они в Пушкине)) на выходные коттедж снимают, нно...
Жадность фраера сгубила)
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1k
Gromkhard Час назад
Это какие ж нервы надо иметь, чтоб сдать дом молодежи? Они ж не в шахматы играть или поэтические читки устраивать там собрались...
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1k
дмитрий викторович Час назад
О! Анти-мат слово д [мат] и л ы зацензурил!0_0
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1k
дмитрий викторович Час назад
Пора заканчивать с этой толерастией! Не молодые люди, а малолетние [мат]! Возможно даже либералы.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3299 постов (3240 в горячем)

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