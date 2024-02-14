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Школьник спрыгнул с пятого этажа и чудом не пострадал

Школьник спрыгнул с пятого этажа и чудом не пострадал

Автор:
14 февраля 2024 15:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Мегион   Россия   инцидент   люди   повезло   прыжок   
1151
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Шестнадцатилетний подросток из Мегиона спрыгнул в сугроб с пятого этажа многоквартирного дома, сделав при этом двойное сальто. Лишь по счастливой случайности он не пострадал.

Трюкачом заинтересовались полицейские. Его поставял на учет в ПДН (подразделение полиции по работе с несовершеннолетними).

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Метки: Мегион   Россия   инцидент   люди   повезло   прыжок   
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15  комментариев
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494
Guilty Pleasure 58 минут назад
нормальное детство пацана :)))) осталось в нем выжить
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7k
Старичок Минуту назад
да, откуда мы только не прыгали в снег в детстве. особый шик был - стройки. это сейчас я понимаю, что торчащая из снега арматура-не есть хорошо. а тогда кто обращал на это внимание? особенно в разгар увлекательнейших игр в догонялки и т. д.
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5k
Дмитрий ! 24 минуты назад
Был недавно подобный мужик, тоже встал, поднялся к себе, покурил, лёг, уснул и больше не проснулся.
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34k
Юр21 Полчаса назад
Естественный отбор дал сбой, надо повторить прыжок.
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27
Genrih Полчаса назад
Идиот...
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60k
dima423 40 минут назад
ппц псих))
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6k
livaneth 43 минуты назад
У этого кота осталось ещё 8 жизней.
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11k
BarOb 44 минуты назад
Теперь понравится, но в другой раз вряд-ли так повезёт
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15k
Александр 46 минут назад
Вот этого до сих пор ищут)))
Ссылка www.youtube.com
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11k
Игорь 51 минуту назад
это под чем он?
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5k
Rubiroid_47 53 минуты назад
Такую справку из ПДН можно и в рамочку поставить, рядом с грамотами.
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2k
Дмитрий 56 минут назад
Люди, которые из смартфона за всю жизнь ни разу не вылезли, не в курсе, что в снег падать мягко. Поэтому самый ожидаемый исход кажется им чудом.
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66
Ли Харви Освальд Дмитрий 6 минут назад
А ещё он мог воткнуться в этот сугроб башкой и чудом умереть
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212
ruslan d 59 минут назад
фига се бессмертный ...
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