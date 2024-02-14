Школьник спрыгнул с пятого этажа и чудом не пострадал

Кто пойдет на выборы президента России

Психанул: дерзкий подросток разбил стекло автомобиля

Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу

Пьяная выходка клиента такси привела к травмам

Танцоры провалились под сцену во время концерта

Мужчина чуть не погиб, бросившись под колёса автомобиля