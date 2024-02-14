Школьник спрыгнул с пятого этажа и чудом не пострадал

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Шестнадцатилетний подросток из Мегиона спрыгнул в сугроб с пятого этажа многоквартирного дома, сделав при этом двойное сальто. Лишь по счастливой случайности он не пострадал.
Трюкачом заинтересовались полицейские. Его поставял на учет в ПДН (подразделение полиции по работе с несовершеннолетними).
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