Психанул: дерзкий подросток разбил стекло автомобиля

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В жилом комплексе "Томилино парк" в Подмосковье подросток не смог совладать со своими эмоциями и разбил заднее стекло припаркованного автомобиля. Инцидент попал на видео.
Преступление и наказание
Не умеющий контролировать свои эмоции молодой человек вскоре был задержан.
Источник:
АНТИФИШКИ
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