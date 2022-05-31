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Психанул: дерзкий подросток разбил стекло автомобиля

Психанул: дерзкий подросток разбил стекло автомобиля

Автор:
31 мая 2022 09:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Россия   в мире   видео   инцидент   люди   подросток   
264
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В жилом комплексе "Томилино парк" в Подмосковье подросток не смог совладать со своими эмоциями и разбил заднее стекло припаркованного автомобиля. Инцидент попал на видео.

Преступление и наказание

Не умеющий контролировать свои эмоции молодой человек вскоре был задержан.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Подмосковье   Россия   в мире   видео   инцидент   люди   подросток   
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10  комментариев
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84
Карл 36 минут назад
Каждому писдюку по компоту!

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2k
cfhfwby 9 минут назад
Сопля решил крутнуть психа из-за любовной драмы к даме, детский понос, многими пережитый.
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499
HalloFreeSpace Полчаса назад
А оно твк легко бьётся ?
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15k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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15k
Вася Полчаса назад
нашли сучонка ?
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Это ему его курица так мозг выклевала???
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8k
krivsan 54 минуты назад
считаю должен поставить новое стекло,потом взять его и головой еб..нуть о тоже стекло и еще раз чтобы поставил
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8k
Игорь 57 минут назад
выпороть
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31k
Fat Lynx Час назад
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