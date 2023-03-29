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Пьяный житель Воронежа избил свою девушку в подъезде

Пьяный житель Воронежа избил свою девушку в подъезде

Автор:
29 марта 2023 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   воронеж   избиение   инцидент   люди   
340
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В Воронеже неадекватный полуголый парень набросился на свою вторую половинку в подъезде и начал избивать. Девушка при этом даже не пыталась сбежать.

Данная парочка проживает в квартире полученной по соц. найму. По словам соседей, между молодыми людьми подобные пьяные ссоры происходят регулярно.


Заступишься за такую, а она потом еще на тебя и заявление напишет...

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Метки: Россия   видео   воронеж   избиение   инцидент   люди   
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8  комментариев
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1k
Шурман 37 минут назад
17 лет брака и всякое бывает в жизни , в словесную перепалку пару раз в год входим но что бы руку поднять на жену уж простите . В детстве мать говорила если ты ударил девочку ты уже не мужик а тряпка , вот так и живу , знал много всяких б и хотелось бы им врезать и заслуживали этого но просто разворачивался и уходил .
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40
Константин Котов 3 минуты назад
Ну как бы стоят друг друга...
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3k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
Есть такая старая поговорка:
Муж пьяный на порог, жена рот на замок!

а судя по видео могла просто уйти, а не получать пиндюлей
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73k
Доктор Джонс Полчаса назад
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33k
ACU900 52 минуты назад
Как говорят узбеки
"Милые бранятся, только тешатся"
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9k
МихА Час назад
любовь зла...
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