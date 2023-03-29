Пьяный житель Воронежа избил свою девушку в подъезде

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В Воронеже неадекватный полуголый парень набросился на свою вторую половинку в подъезде и начал избивать. Девушка при этом даже не пыталась сбежать.
Данная парочка проживает в квартире полученной по соц. найму. По словам соседей, между молодыми людьми подобные пьяные ссоры происходят регулярно.
Заступишься за такую, а она потом еще на тебя и заявление напишет...
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а судя по видео могла просто уйти, а не получать пиндюлей
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