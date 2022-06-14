Танцоры провалились под сцену во время концерта

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Концерт, посвященный 620-летию российского города Малоярославец, едва не закончился трагедией. Во время выступления подросткового танцевального коллектива произошло обрушение сцены, дополнительно установленной к основной площадке. Инцидент попал на видео.
Не обошлось без пострадавших. Танцоры получили многочисленные ушибы и ссадины. Родители требуют наказать ответственных за организацию праздника и рабочих, которые плохо закрепили сцену.
Прокуратурой Малоярославецкого района организована проверка по факту обрушения сцены.
Прокуратурой Малоярославецкого района организована проверка по факту обрушения сцены.
Источник:
АНТИФИШКИ
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p.s. Однако, достаточно странный танец для городского культурного мероприятия. Больше для стриптиз-клуба подошёл бы.