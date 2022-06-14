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Танцоры провалились под сцену во время концерта

Танцоры провалились под сцену во время концерта

Автор:
14 июня 2022 13:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Малоярославец   Россия   в мире   видео   инцидент   люди   происшествие   сцена   танцоры   
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Концерт, посвященный 620-летию российского города Малоярославец, едва не закончился трагедией. Во время выступления подросткового танцевального коллектива произошло обрушение сцены, дополнительно установленной к основной площадке. Инцидент попал на видео.
Не обошлось без пострадавших. Танцоры получили многочисленные ушибы и ссадины. Родители требуют наказать ответственных за организацию праздника и рабочих, которые плохо закрепили сцену.

Прокуратурой Малоярославецкого района организована проверка по факту обрушения сцены.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Малоярославец   Россия   в мире   видео   инцидент   люди   происшествие   сцена   танцоры   
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21  комментарий
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18k
DeniZZka 23 минуты назад
Ну давайте честно, опустив подробности танца - сцена действительно собрана говённенько. Из какой-то фанеры, говна и палок)
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4k
Ronin 8 минут назад
Кто то пельмешек переел перед выступлением
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2k
Pioner76 10 минут назад
Ето резонанс. Физика.
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26
MAX 14 минут назад
Блевотина, а не танец...
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148
Сигизмунд Лазаревич 22 минуты назад
фубля
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229
Uganda Полчаса назад
Прекрасно понимаю танцоров. Как их руководитель согласился на такое не знаю, но по себе скажу, что о качестве покрытия иногда узнаешь непосредственно на сцене. Были у меня и сцены "катки" - кафель, прыгаешь на него и теряешь равновесие, и плитка с дырдочкой посередине для травы, и булыжники, и мокрая трава. И везде надо показывать качество.
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1k
Dimon Полчаса назад
Ой сколько ханжей! Нормальный танец у девчонок! Что всегда кадриль в кокошниках танцевать, чтобы народ зевал? А организаторам отнозначно вставить надо!
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16k
Михаил Гривин Полчаса назад
Считаю это выступление почти полным провалом. "Почти" - потому, что пару пацанов на заднем плане таки не провалились.
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2k
Икра ежа Полчаса назад
Подростковый танцевальный коллектив, говорите? Я, может, чего не понимаю?...
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20k
BiZ Полчаса назад
а че вы хотели от сцены, которой 620 лет?
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−4
УлЬтРа 41 минуту назад
Тот момент, когда плохим танцорам действительно помешал кривой пол
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6k
sumrаknn 44 минуты назад
Был бы мозг - было б сотрясение. Отчетливо видно , что когда они делают резкие толчки в стороны помост двигается, причем не на 1-2 см, а сантиметров на 8 !!! не увидеть и не почувствовать это невозможно, под тобой пол ходуном ходит - а у нас впереди синхронные толчки в одну сторону - давай жги !!!
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6k
Алексей Час назад
Родителям следовало наверное больше озаботиться тем, каким местом их дети трясут. А затем уже безопасностью места в котором дети трясут местом)
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7k
Борис Карабанов Час назад
Ну, всё, хана - всем сидеть, начиная с Главы администрации, руководителя отдела культуры и кончая плотником.
p.s. Однако, достаточно странный танец для городского культурного мероприятия. Больше для стриптиз-клуба подошёл бы.
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106
Olldd Час назад
Резонанс. Так рота солдат мост развалила.
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