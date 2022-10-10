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Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу

Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу

Автор:
10 октября 2022 09:55
Метки: Прикол   Россия   Юмор   видео   встреча   инцидент   конфликт   люди   
1594
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В подмосковном лесу случайно встретились велосипедист и любитель эндуро. Велосипедист пришёл в ярость и пообещал отпилить голову поклоннику мотоспорта. Видео стоит досмотреть до конца.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Прикол   Россия   Юмор   видео   встреча   инцидент   конфликт   люди   
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28  комментариев
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1k
Тупняк 2 часа назад
Эти велосипедисты даже в глухом лесу умудряются создать помеху и проблему.
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−146
Валерий Петров 53 секунды назад
терпеть не могу дарасов катающихся на эндуриках по парку. Жалко что действительно не сделал то что обещал.
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2k
Lovels Travel 8 минут назад
Так вот ты какой - велоси[мат]ист.
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246
MidMaster 14 минут назад
Не смотря на излишние эмоции все так и есть. Дорогу раз*бывают. Квадрамадриллы идут туда-же в копилку нихера не нужных созданий :)
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34k
Aleks 14 минут назад
Почему то напомнило...

Ссылка youtu.be
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141
zolotoman Полчаса назад
типичная эмоциональная либераха тупая. И здесь Путина каким то боком приплел, дебила кусок)))))))
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 39 минут назад
лес общий но шишки наши !!!
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24k
Сергей Алексеевич 40 минут назад
Ой, вы бы видели как на нас орали эндуровцы, когда мы на джипах ехали по северу Ленинградской области, искали место для привала на ночь, выехали на холмистую поляну с разъезженной песчаной кольцевой трассой, рядом с ней были и облагороженное костровище и большой стол с лавками и навесом - в общем идеальное место для ночлега, после обустройства естественно решили погонять по этой трассе, покуражиться, посоревноваться, даже один из джипов на бок положили, как стало темно - успокоились, поели шашлыков и улеглись спать кто в палатку кто сидения в джипе раскладывал, часов в 8 утра проснулись от мотоциклетного треска и отборного мата - приехало человек 20-25 на эндуро и других спорт-байках и начали предъявлять нам за испорченную трассу, по которой теперь им не проехать, перерыли мы её знатно конечно, даже с кулаками накидывались, но когда увидели вылезающих мужиков из машин и палаток поняли что численно они нас не превосходят, а ещё у нас топоры и другие опасные инструменты, которых у них нет, в общем разошлись, точнее мы собрались и поехали дальше по маршруту, а эндуровцы стояли недалеко и постоянно матерились в нашу сторону.
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4k
Babangdida 45 минут назад
Подобные конфликты видел между лесниками, поддерживающими лесные дороги, для лесопила и на случай пожара и жыповодами. Соберутся последние в караван на 30 машин и дороге хана.
Насколько можно понять, без вырезанного байкером начала, велосипедист недоволен тем, что байкер портит ему велосипедную трассу. Если в неё вложено немало усилий, то возмущение вполне понятно - две недели кто-то старался (копал, строил, кусты разчищал), а потом пришел мото Сидор и перекопал все их труды шиповаными шинами за один заезд.
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31k
Snork Snorkoff 50 минут назад
Справедливости ради, эполудурки на своих перделках действительно очень напрягают в лесу. И тропы усасывают в гавнище..
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19k
nobody® Час назад
Недотрах у в жопу не вы3банного
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27k
Levyathan Час назад
Одного не пойму, на фига этой истеричке шлем? Такой голове травмы только на пользу.
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10k
MMH Час назад
Чувак получил свою порцию славы, сегодня Всемирный день психического здоровья, будьте здоровы
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6k
GROMOZEKA Час назад
Он, случаем не ройзмана родственник?
Уж очень похоже и лексикон подходящий
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141
zolotoman GROMOZEKA Полчаса назад
Это любимая тема либерах, про фидоров)))) у них прямо свербит от этого
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19k
ЦСКА Час назад
В годах, в хорошей физической форме, чрезмерно энергичный, во время разговора беспорядочно двигается, постепенно взвинчивает себя до крайне агресивного, невменяемого состояния, переходящего в прчямой контакт с предметами, растениями, животными и людьми....ПСИХОПАТИЯ! Голимый пациент ПНД! Кстати, перцовый балончик может не взять! Как минимум мощный электрошокер!
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12k
harlamov Час назад
А говорили кататься на велосипеде полезно для здоровья)))
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ху [мат] ячь по азимуту,леший уже не тот!
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2
Major Payne 2 часа назад
Совсем одичал один в этом лесу..пусть идет на волков и кабанов кидается с пилой своей
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49k
dima423 2 часа назад
Либеральная оппозиция)))) ...кстати на пру статей это мудло себе наговорило, надеюсь заявление уже в полиции
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23
Lex Lem 2 часа назад
Не, наоборот, раньше без седла котал, а теперь не удовлетворённый как баба
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2k
pinbalist 2 часа назад
У этой истерички седло с велика украли чтоль?
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