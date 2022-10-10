Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу

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В подмосковном лесу случайно встретились велосипедист и любитель эндуро. Велосипедист пришёл в ярость и пообещал отпилить голову поклоннику мотоспорта. Видео стоит досмотреть до конца.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Насколько можно понять, без вырезанного байкером начала, велосипедист недоволен тем, что байкер портит ему велосипедную трассу. Если в неё вложено немало усилий, то возмущение вполне понятно - две недели кто-то старался (копал, строил, кусты разчищал), а потом пришел мото Сидор и перекопал все их труды шиповаными шинами за один заезд.
Уж очень похоже и лексикон подходящий
Кто о чем, а ты все о больном.
Зачем же всех по себе судить?