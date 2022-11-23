Пьяная выходка клиента такси привела к травмам

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Всего несколько секунд потребовалось клиенту такси, чтобы превратиться в пациента скоро помощи. Таксист запечатлел пьяную выходку мужчины, которая закончилась травмами.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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