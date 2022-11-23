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Пьяная выходка клиента такси привела к травмам

Пьяная выходка клиента такси привела к травмам

Автор:
23 ноября 2022 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   инцидент   козырёк   люди   прыжок   пьяный   такси   фейл   
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Всего несколько секунд потребовалось клиенту такси, чтобы превратиться в пациента скоро помощи. Таксист запечатлел пьяную выходку мужчины, которая закончилась травмами.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: видео   инцидент   козырёк   люди   прыжок   пьяный   такси   фейл   
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4  комментария
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8k
Tamdima Полчаса назад
Поездка сорвалась
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КолдурасЪ 36 минут назад
Я заснял!!!
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