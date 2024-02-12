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Япония... это Япония! Абсолютно уникальный и удивительный народ с особым складом ума. Даже самые скучные и банальные вещи они превращают в смешной театр абсурда.
Вот, например, просто видеоурок английского языка. Казалось бы, звучит безобидно. Но это лишь только кажется.
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