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О&nbsp;чем&nbsp;думают девушки?

О чем думают девушки?

Автор:
05 марта 2023 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   девушки   забавно   мозг   мысли   
635
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Да, всем известно, что в голове у женщины могут одновременно носиться десятки разных мыслей - от "что приготовить на ужин", до "козел какой, не везет меня на Бали".

Девочки, это правда так происходит?))

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Метки: Прикол   Юмор   видео   девушки   забавно   мозг   мысли   
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9  комментариев
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Комментарий удален. Причина: флуд
22k
65
Abloy_Vlg 3 минуты назад
Ска какая же тупая шутка и весь пост
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9k
Dabus 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
ChePaev 12 минут назад
чтобы понимать о чем думают девушки, надо научиться думать случайные мысли
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9k
Dabus 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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36k
Aleks Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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12k
кот базилий Час назад
О большом и толстом ...и подлиньше.
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135
Obrval 2 часа назад
Всё зависит от круга общения девушки. Впрочек, как и юноши.
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