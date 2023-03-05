О чем думают девушки?

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Да, всем известно, что в голове у женщины могут одновременно носиться десятки разных мыслей - от "что приготовить на ужин", до "козел какой, не везет меня на Бали".
Девочки, это правда так происходит?))
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Цытата из пестни:
"...значит верные книги он в детстве читал..."