Мужские три минуты: забавный эксперимент от девушки

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Существует много споров о том, сколько должен длиться половой акт, чтобы партнёры выходили из него довольными друг другом. Героиня решила подурачиться и провела пикантный эксперимент. Девушка попыталась понять, насколько тяжело во время секса мужчинам.
Это тебе не на спине весь половой акт лежать! Присутствует ненормативная лексика.
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