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Мужские три минуты: забавный эксперимент от девушки

Мужские три минуты: забавный эксперимент от девушки

Автор:
09 марта 2023 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   забавно   поза   секс   
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Существует много споров о том, сколько должен длиться половой акт, чтобы партнёры выходили из него довольными друг другом. Героиня решила подурачиться и провела пикантный эксперимент. Девушка попыталась понять, насколько тяжело во время секса мужчинам.

Это тебе не на спине весь половой акт лежать! Присутствует ненормативная лексика.


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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   забавно   поза   секс   
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5  комментариев
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11k
Самка Хорька Полчаса назад
Хотела написать, что это у неё ещё и кровь от мозга не отлила, а потом поняла, что не от чего...
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6k
ValdemarNaftulievich 10 минут назад
курица....
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59k
pynh 15 минут назад
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526
GoodFireman 22 минуты назад
Дайте ей "Оскар". Заслужила!!!!!
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698
Uganda Полчаса назад
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