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Сообщество Без кота и жизнь не та 1972 поста • 499 подписчиков подписаться
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"Необъяснимо, но факт": загадка с котом

"Необъяснимо, но факт": загадка с котом

Автор:
01 февраля 2024 11:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Загадка   животные   забавно   кот   милота   
2864
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Коты, как известно, очень загадочные существа, которым законы этого мира нипочем. Вот, например, автор видео столкнулся с еще одной кошачьей загадкой.

Как у котика это получается?

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Метки: Видео   Загадка   животные   забавно   кот   милота   
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20  комментариев
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528
Funny 2 часа назад
Потому что коты это жидкость)))
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1k
Flint 2 минуты назад
прилёг отдохнуть, и тут тебе устраивают ''центрифугу''
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5k
Нуи Хусим 3 минуты назад
Британские ученые ведут сложные исследования...
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6k
Евгений Д 12 минут назад
У кота сейчас голова закружится
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34k
Ego sum qui sum 16 минут назад
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703
partners74 19 минут назад
перестаньте издеваться над котэ
потом тапки стирать будете
он сам над вами угорает
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38k
koleos72 Полчаса назад
Нужно просто зафиксировать кота синей изолентой. Правда может произойти взрыв, который разорвёт материю пространства!
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4k
Нескучный сад Полчаса назад
Автор, квантовое туннелирование или суперпозиция - вот что необъяснимо, но факт! Котика с боку на бок перекладывают. И в чём тут вопрос?
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30
synco Нескучный сад 13 минут назад
Это точно! Сколько видосов про квантовый мир я не смотрел, так нихрена и не понял
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3k
дед Сергей Полчаса назад
ПРОСТО КОТ ДВУХСТОРОННИЙ !
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3k
дед Сергей 36 минут назад
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8k
Николай 49 минут назад
кот ничего не делает кроме как вываливается из миски когда открывают, не пытайтесь это поменять можно вызвать гравитационную аномалию, так же как кот с намазаной маслом на спину... коты вообще аксиома и даже доказывать ничего не нужно...
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4k
Александр Час назад
он просто переворачивается с одного бока на другой.
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19k
Голос Вселенной Час назад
Я все ждал, когда кота стошнит......
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2k
rudenkov Час назад
Почему кошки падают на лапы
У кошек есть встроенная система балансировки, называемая рефлексом выпрямления, которая позволяет им сориентироваться и приземлиться на подушечки лап.
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393
mosazer 2 часа назад
а если два раза быстро перевернуть?
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3k
Pioner76 2 часа назад
Получается что?
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