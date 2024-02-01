"Необъяснимо, но факт": загадка с котом

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Коты, как известно, очень загадочные существа, которым законы этого мира нипочем. Вот, например, автор видео столкнулся с еще одной кошачьей загадкой.
Как у котика это получается?
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У кошек есть встроенная система балансировки, называемая рефлексом выпрямления, которая позволяет им сориентироваться и приземлиться на подушечки лап.