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Сообщество Без кота и жизнь не та 1957 постов • 499 подписчиков подписаться
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Парень сделал из квартиры идеальную игровую площадку для пушистых

Парень сделал из квартиры идеальную игровую площадку для пушистых

Автор:
29 января 2024 09:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   игровая площадка   кот   милота   
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Некоторые владельцы котов, которые души не чают в своих питомцах, хотя бы раз задумывались, как сделать для своих хвостатых настоящий «кошачий рай».

Хозяин явно очень сильно любит своих шерстяных

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Метки: Видео   животные   забавно   игровая площадка   кот   милота   
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11k
Гомерчик 51 минуту назад
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11k
Vacony 38 минут назад
вот это тыгыдым.. вот это я понимаю... ))
..пошел думать как бы сделать подобное...
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