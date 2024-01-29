Парень сделал из квартиры идеальную игровую площадку для пушистых

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Некоторые владельцы котов, которые души не чают в своих питомцах, хотя бы раз задумывались, как сделать для своих хвостатых настоящий «кошачий рай».
Хозяин явно очень сильно любит своих шерстяных
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..пошел думать как бы сделать подобное...