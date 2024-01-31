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Сообщество Без кота и жизнь не та 1966 постов • 499 подписчиков подписаться
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Навел суету: кот шлепнул брата лапкой и случайно спровоцировал эпичное побоище

Навел суету: кот шлепнул брата лапкой и случайно спровоцировал эпичное побоище

Автор:
31 января 2024 10:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   драка   животные   забавно   кот   котики   милота   
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Иногда даже мелкие и, казалось бы, незначимые действия, могут привести к масштабным последствиям. Рыжий котейка из видео узнал об этом на собственном опыте. Он решил подокучать брату и случайно спровоцировал эпичное побоище.

Полосатый котофей рассвирепел из-за одного удара лапкой и поспешил наградить лещами всех, кто оказался в поле зрения. Другие пушистики стали активно защищаться, и в итоге невинный шлепок лапкой превратился в серьезную драку.

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Метки: Видео   драка   животные   забавно   кот   котики   милота   
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13k
Владимир Полчаса назад
Квартира сильной и независимой?
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tuka 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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103
Рома Полчаса назад
Тролль
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Григорий Бабкин Полчаса назад
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Алексей 48 минут назад
Отличная хата,правда кошек маловато
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9k
Бритва 50 минут назад
игра "передай другому"
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