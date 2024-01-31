Навел суету: кот шлепнул брата лапкой и случайно спровоцировал эпичное побоище

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Иногда даже мелкие и, казалось бы, незначимые действия, могут привести к масштабным последствиям. Рыжий котейка из видео узнал об этом на собственном опыте. Он решил подокучать брату и случайно спровоцировал эпичное побоище.
Полосатый котофей рассвирепел из-за одного удара лапкой и поспешил наградить лещами всех, кто оказался в поле зрения. Другие пушистики стали активно защищаться, и в итоге невинный шлепок лапкой превратился в серьезную драку.
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