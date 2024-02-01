Месси в пробке встретил фанатов и дал им автограф

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Месси сейчас переехал в США, где некоторые жители могут увидеть его за рулем шикарной иномарки. Стоя на светофоре они даже могут перекинуться с ним словам, а некоторые решаются на более серьезный шаг.
Ты видишь на светофоре Месси - твои действия?
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