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Месси в пробке встретил фанатов и дал им автограф

Месси в пробке встретил фанатов и дал им автограф

Автор:
01 февраля 2024 08:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   автограф   люди   месси   пробка   фанаты   футболист   
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Месси сейчас переехал в США, где некоторые жители могут увидеть его за рулем шикарной иномарки. Стоя на светофоре они даже могут перекинуться с ним словам, а некоторые решаются на более серьезный шаг.

Ты видишь на светофоре Месси - твои действия?

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Метки: Видео   автограф   люди   месси   пробка   фанаты   футболист   
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9  комментариев
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415
ДедМаздай 2 часа назад
От бывшей переезжает, или рассаду теще везет?)
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5k
Хачик 20 минут назад
Я бы таким "фанатам" ничего бы не подписал. Это что за неуважение тряпку в морду кинуть? Выйди и дай в руки! А Месси красавчик.
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7k
Рыжая Борода 53 минуты назад
Судя по языку, земляки встретились..)
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53
_Vasiliy_ Час назад
А точно иномарка? Жигули штоль?
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26k
ЦСКА Час назад
Молодец Лёлик! Классный парень! Не чета надменному-педику Роналду...
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27k
Влад 2 часа назад
С нетерпением жду продолжения "Мухаммед Али в пробке встретил фанатов и дал им".
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