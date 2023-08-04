Футболист тяжело травмировал соперника во время матча

Главный арбитр встречи показал 35-летнему футболисту красную карточку. После удаления Марсело пошел в раздевалку команды соперников, чтобы извиниться. Он обменялся с травмированным футболистом номерами телефонов, чтобы быть на связи.

Позже он написал на своей страничке в социальной сети:

«Сегодня пришлось пережить тяжелейший момент на поле – я случайно травмировал коллегу. Желаю скорейшего выздоровления, Лусиано Санчес. Всех сил в мире!»