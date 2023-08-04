Футболист тяжело травмировал соперника во время матча

Встреча между командами «Архентинос Хуниорс» и бразильским «Флуминенсе» запомнится зрителем инцидентом, произошедшим во втором тайме. Бывший игрок «Реала» — Марсело случайно наступил на ногу футболисту команды "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Санчесу и вывихнул её. Предполагается, что восстановление футболиста займет 8-12 месяцев.
Главный арбитр встречи показал 35-летнему футболисту красную карточку. После удаления Марсело пошел в раздевалку команды соперников, чтобы извиниться. Он обменялся с травмированным футболистом номерами телефонов, чтобы быть на связи.
Позже он написал на своей страничке в социальной сети:
«Сегодня пришлось пережить тяжелейший момент на поле – я случайно травмировал коллегу. Желаю скорейшего выздоровления, Лусиано Санчес. Всех сил в мире!»
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