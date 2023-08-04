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Футболист тяжело травмировал соперника во время матча

Футболист тяжело травмировал соперника во время матча

Автор:
04 августа 2023 09:53
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   Травма   люди   футбол   футболист   
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Встреча между командами «Архентинос Хуниорс» и бразильским «Флуминенсе» запомнится зрителем инцидентом, произошедшим во втором тайме. Бывший игрок «Реала» — Марсело случайно наступил на ногу футболисту команды "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Санчесу и вывихнул её. Предполагается, что восстановление футболиста займет 8-12 месяцев.

Главный арбитр встречи показал 35-летнему футболисту красную карточку. После удаления Марсело пошел в раздевалку команды соперников, чтобы извиниться. Он обменялся с травмированным футболистом номерами телефонов, чтобы быть на связи. 

Позже он написал на своей страничке в социальной сети:

«Сегодня пришлось пережить тяжелейший момент на поле – я случайно травмировал коллегу. Желаю скорейшего выздоровления, Лусиано Санчес. Всех сил в мире!»

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Метки: Видео   Спорт   Травма   люди   футбол   футболист   
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4  комментария
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3k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Не силён в футболе, но насколько знаю, вот так прямой ногой делать подкат запрещено, так что тут вина пострадавшего тоже есть.
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18k
Сергей 45 минут назад
Это "вывихнул"? Да там трындец какая травма. Хотя четко видно, что пострадавший сам виноват - полез в подкат прямой ногой, да ещё и не успел в мяч и аккурат попал под ногу
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14k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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