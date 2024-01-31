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Актёр Уиллем Дефо знает толк в русских поговорках

Актёр Уиллем Дефо знает толк в русских поговорках

Автор:
31 января 2024 07:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Уиллем Дефо   актёр   знаменитости   люди   поговорка   
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Знаменитая русская поговорка про друзей в исполнении американского актёра театра и кино Уиллема Дефо.

Речь идёт о поговорке «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»

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Метки: Видео   Уиллем Дефо   актёр   знаменитости   люди   поговорка   
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4  комментария
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
это он ЗЕли попрошайке наверно сказал)
*ну так можно и долляры подставить...универсальная поговорка.
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738
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
О!!! Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!!! Дошло слегка!!!
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738
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
Я в английском ноль однако... На русский кто-нить переведёт???
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19k
Голос Вселенной 48 минут назад
Просто прямой перевод фразы.
Я встречал несколько другую интерпретацию. Она мне кажеься более подходящей.
Better have hundred friends hundred rubles insted, как-то так примерно...
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