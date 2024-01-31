Актёр Уиллем Дефо знает толк в русских поговорках

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Знаменитая русская поговорка про друзей в исполнении американского актёра театра и кино Уиллема Дефо.
Речь идёт о поговорке «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»
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Метки: Видео Уиллем Дефо актёр знаменитости люди поговорка
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*ну так можно и долляры подставить...универсальная поговорка.
Я встречал несколько другую интерпретацию. Она мне кажеься более подходящей.
Better have hundred friends hundred rubles insted, как-то так примерно...