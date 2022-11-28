В Турции болельщик ударил вратаря угловым флажком

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Во время матча команд «Гёзтепе» и «Алтай» болельщик выбежал на поле и устремился в сторону футболистов. Он подбежал к вратарю команды соперника и начал бить его угловым флажком.
Момент нападения болельщика «Гёзтепе» на вратаря «Алтая» попал на видео. Болельщик успел нанести несколько болезненных ударов прежде чем его остановили.
В итоге было принято решение продолжить игру в другой день.
В итоге было принято решение продолжить игру в другой день.
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