В Турции болельщик ударил вратаря угловым флажком

Во время матча команд «Гёзтепе» и «Алтай» болельщик выбежал на поле и устремился в сторону футболистов. Он подбежал к вратарю команды соперника и начал бить его угловым флажком.

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Момент нападения болельщика «Гёзтепе» на вратаря «Алтая» попал на видео. Болельщик успел нанести несколько болезненных ударов прежде чем его остановили.



В итоге было принято решение продолжить игру в другой день.