FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3111 постов • 428 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
В Турции болельщик ударил вратаря угловым флажком

В Турции болельщик ударил вратаря угловым флажком

Автор:
28 ноября 2022 11:04
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   Спорт   Турция   болельщик   видео   люди   нападение   футбол   футболист   
565
1
1
Во время матча команд «Гёзтепе» и «Алтай» болельщик выбежал на поле и устремился в сторону футболистов. Он подбежал к вратарю команды соперника и начал бить его угловым флажком.
Момент нападения болельщика «Гёзтепе» на вратаря «Алтая» попал на видео. Болельщик успел нанести несколько болезненных ударов прежде чем его остановили.

В итоге было принято решение продолжить игру в другой день.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Вратарь   Спорт   Турция   болельщик   видео   люди   нападение   футбол   футболист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Tamdima Час назад
По козлиному исподтишка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
308
Liberman 3 минуты назад
Ух-хахахаха)))))
вот бы у нас так судье зарядили))))) или Соболеву(сразу за все нырки)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко 13 минут назад
Вся сущность чурков , начиная с пердогана , кончая сраным болельщиком - творить подляны за спиной .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium 15 минут назад
Поступил как черт, сзади подбежал. Нужно за такое жестко, в рамках закона, наказывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
tamin 18 минут назад
Походу фанаты недовольны игрой вратаря. Давно перестал смотреть этот балет на траве с мячом. Вот раньше, когда Зидан был еще в игре, было все по мужски. А сейчас-актерское мастерство на уровне. Поэтому исландцы, которые вообще далеки от футбола, охрененно выстрелили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
16k
4k
Димка Смола/67 37 минут назад
Кусок идиота!!! На вечно лишить права посещать общественные места и дать пызды как следует!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
1k
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

755674



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?
Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?
17 интересных фотографий любопытных вещей
17 интересных фотографий любопытных вещей
Набирающие популярность в сообществах
Что сейчас известно о новой денежной реформе с 1 января 2023 года
Что сейчас известно о новой денежной реформе с 1 января 2023 года
Почему древние языки часто намного сложнее современных?
Почему древние языки часто намного сложнее современных?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почему же он сбрасывает?

Лучшие демотиваторы
Loading 90%

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#интересно#интересное#Россия#сатира#фильм#Интересные
#факты#кино#картинки#страна#животные#Разное#футбол#актеры
#фотографии#люди#история#Прикол#Приколы#сарказм#война#скандал
Футболистка забила зрелищный гол Футболистка забила зрелищный гол Попадание точно в цель Попадание точно в цель Пришёл, увидел, отразил Пришёл, увидел, отразил Стюард помешал футболисту сделать предложение девушке во время матча Стюард помешал футболисту сделать предложение девушке во время матча Футболист загладил вину перед ребёнком Футболист загладил вину перед ребёнком

На что жалуетесь?

Вернуться