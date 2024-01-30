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Ребёнок запомнит этих строителей на всю жизнь

Ребёнок запомнит этих строителей на всю жизнь

Автор:
30 января 2024 08:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Радость   добро   люди   машинка   поступок   ребенок   
1245
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Перед нами интересная история, которая показывает строителей с прекрасной стороны. Они тоже люди и готовы дарить добро.

Побольше бы таких людей.

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Метки: Видео   Радость   добро   люди   машинка   поступок   ребенок   
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7  комментариев
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494
Юрий Алматы Полчаса назад
У моего сына такая реакция была, когда он рассматривал машину ДПС, ему гаишники предложили посидеть за рулём, при этом включили проблесковые маячки и СГУ.

Неважно, какая у тебя профессия, главное - оставаться человеком.
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43k
Aleks 2 минуты назад
В этом видео наиграно все, кроме радости пацана.
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1k
Polotenchick 18 минут назад
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113
Evgeniy Polotenchick 4 минуты назад
До слез .)
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ruslan d 23 минуты назад
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