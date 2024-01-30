Ребёнок запомнит этих строителей на всю жизнь

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Перед нами интересная история, которая показывает строителей с прекрасной стороны. Они тоже люди и готовы дарить добро.
Побольше бы таких людей.
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