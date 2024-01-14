Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском

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Команда по отлову «Доброе сердце» помогла снять котенка рыси с дерева в черте Петропавловска-Камчатского.
Отмечается, что животному потребовалась помощь ветеринарного врача, так как на животе у него была обнаружена застарелая глубокая рана.
«Ночь рысенок провел в приюте «Котофеево» в отдельной комнате в двойной клетке. Малыш находился в стрессе, ничего не ел и было принято решение о выпуске его на свободу в срочном порядке»
Животное благополучно доставили в естественную среду обитания.
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У каждого дома должен быть топор для рубки мяса(ц).
Зато я спас кота, я выполнил приказ!!!