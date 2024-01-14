Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском

Выходим на новый уровень чистки зубов

Более двадцати дельфинов застряли во льду, но получили помощь

В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных

Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи

Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве

Виввера запуталась в колючей проволоке