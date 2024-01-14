FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15690 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском

Молодого рысенка спасли в Петропавловске-Камчатском

Автор:
14 января 2024 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   добро   доброе сердце   животные   позитив   помощь   поступок   рысь   фото   
1076
2
2

Команда по отлову «Доброе сердце» помогла снять котенка рыси с дерева в черте Петропавловска-Камчатского.

Отмечается, что животному потребовалась помощь ветеринарного врача, так как на животе у него была обнаружена застарелая глубокая рана.


«Ночь рысенок провел в приюте «Котофеево» в отдельной комнате в двойной клетке. Малыш находился в стрессе, ничего не ел и было принято решение о выпуске его на свободу в срочном порядке»


Животное благополучно доставили в естественную среду обитания.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   добро   доброе сердце   животные   позитив   помощь   поступок   рысь   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
rgubaev 2 часа назад
На последней фотке морда-то какая довольная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
У Вас есть топор?
У каждого дома должен быть топор для рубки мяса(ц).

Зато я спас кота, я выполнил приказ!!!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Час назад
От собак убегал?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Aleks Час назад
Кисун прикольный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Aleksandr Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1339520



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Зеленоградске кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине
В Зеленоградске кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг своей страны перед императором Японии
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг...
Набирающие популярность в сообществах
Когда они пришли за кассирами, мы молчали
Когда они пришли за кассирами, мы молчали
С добрым утром
С добрым утром
Выходим на новый уровень чистки зубов
Выходим на новый уровень чистки зубов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый рабочий день после праздников

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Россия#автомобили#история#СССР#подборка#шоу бизнес#Китай#милота
#животные#забавно#природа#интересно#Прикол#США#Спорт#Разное#люди#позитив
#Юмор#факты#машина#автомир#кот#Автовсячина#кино#в мире#Мемы#Ynews
Выходим на новый уровень чистки зубов Выходим на новый уровень чистки зубов Более двадцати дельфинов застряли во льду, но получили помощь Более двадцати дельфинов застряли во льду, но получили помощь В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве Виввера запуталась в колючей проволоке Виввера запуталась в колючей проволоке

На что жалуетесь?

Вернуться