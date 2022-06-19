Морской биолог освободила горбатого кита, пойманного в рыболовную сеть

В свой 32-й день рождения Джиджи Торрас из Майорки (Испания) пережила одно из самых невероятных событий, о котором только может мечтать морской биолог. Женщина помогла спасти самку горбатого кита, которая запуталась в запрещенной мелкоячеистой сети.
Горбатые киты появляются у побережья Балеарских островов крайне редко. Поэтому, когда китиха была замечена проплывающими мимо туристами на катере, его экипаж сразу же сообщил об этом биологам из океанариума Пальма-де-Майорка, которые занимаются спасением и реабилитацией морских животных.
Измученное животное так сильно запуталось в сети, что не могло даже открыть рот, и первые попытки биологов спасти его оказались напрасными. Но вскоре им на помощь прибыли четыре профессиональных дайвера, и они начали осторожно разрезать сеть все вместе, пишет Inspiremore.
Сначала китиха немного нервничала из-за большого количества людей рядом с ней, но потом успокоилась и доверилась своим спасителям. Через 45 минут прекрасное морское создание снова смогло нормально дышать и плыть.
«Назовите меня сумасшедшей, но думаю, она знала, что мы приблизились к ней, чтобы помочь. Поэтому она смогла расслабиться и позволила нам разрезать сеть»,— рассказала морской биолог.
Китиха стряхнула остатки сети, немного отдышалась, собралась с силами и уплыла.
«Когда мы наконец ее освободили, она еще какое-то время оставалась на месте. Затем она уплыла, и это было космическое чувство, просто невероятное. Этот момент был самым лучшим подарком на день рождения,— призналась Джиджи Торррас.
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АНТИФИШКИ
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