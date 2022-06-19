Морской биолог освободила горбатого кита, пойманного в рыболовную сеть

Китиха стряхнула остатки сети, немного отдышалась, собралась с силами и уплыла.

«Когда мы наконец ее освободили, она еще какое-то время оставалась на месте. Затем она уплыла, и это было космическое чувство, просто невероятное. Этот момент был самым лучшим подарком на день рождения,— призналась Джиджи Торррас.