Заметив пропажу денег и драгоценностей, несчастная женщина обратилась в полицию. Ее делом занялась девушка по имени Паулина Зиобро, которая не только начала расследование, но и решила как можно скорее вернуть пенсионерке ее сбережения. Для этого она организовала сбор на краудфандинговой платформе zrzutka. pl под названием «Она потеряла свои сбережения, потому что доверяла людям».



Ничто не компенсирует ей кражу украшений, с которыми связано столько воспоминаний. Но вместе мы сможем собрать сумму, которая позволит Веронике снова спокойно спать по ночам и улыбаться, — написала девушка на странице сбора.