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Девушка подарила 2,5 миллиона старушке, у которой отняли все сбережения

Девушка подарила 2,5 миллиона старушке, у которой отняли все сбережения (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 09:59
Сообщество : Истории
Метки: видео   деньги   добро   истории   люди   помощь   поступок   фото   
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Пожилая женщина из Варшавы возвращалась из магазина и не заметила, как за ней увязалась пара незнакомцев. Они дошли до дома старушки, представились работниками водоканала и вместе с женщиной зашли к ней в квартиру.

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Метки: видео   деньги   добро   истории   люди   помощь   поступок   фото   
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5  комментариев
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4k
fin4all 2 часа назад
По заголовку подумал, что свои отдала. А так то, вместо того чтобы свою работу выполнять, гораздо проще... Хотя, конечно, здорово что столько отзывчивых людей .
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3k
au3 46 минут назад
Модель работы полиции будущего.
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10k
Karelian 53 минуты назад
"подарила"
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1k
lekha-fil 2 часа назад
Вроде как и позитивно, но мадам начала расследование без надежды на раскрытие и решила, что проще объявить сбор денежек, чем раскрыть преступление.
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26
nikad lekha-fil 42 минуты назад
всем понятно что найдут этих упырей, но денег не будет а они нужны сейчас
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