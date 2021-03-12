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Пожилая женщина из Варшавы возвращалась из магазина и не заметила, как за ней увязалась пара незнакомцев. Они дошли до дома старушки, представились работниками водоканала и вместе с женщиной зашли к ней в квартиру.
Незнакомцы попросили Веронику набрать ванну, чтобы проверить, нет ли проблем с водой. Доверчивая женщина спокойно ушла в ванную комнату, а в это время «водоканальщики» забрали все сбережения пенсионерки на ремонт квартиры и операцию на глазах, а также все украшения, подаренные ей покойным мужем.
Заметив пропажу денег и драгоценностей, несчастная женщина обратилась в полицию. Ее делом занялась девушка по имени Паулина Зиобро, которая не только начала расследование, но и решила как можно скорее вернуть пенсионерке ее сбережения. Для этого она организовала сбор на краудфандинговой платформе zrzutka. pl под названием «Она потеряла свои сбережения, потому что доверяла людям».
Ничто не компенсирует ей кражу украшений, с которыми связано столько воспоминаний. Но вместе мы сможем собрать сумму, которая позволит Веронике снова спокойно спать по ночам и улыбаться, — написала девушка на странице сбора.
Ничто не компенсирует ей кражу украшений, с которыми связано столько воспоминаний. Но вместе мы сможем собрать сумму, которая позволит Веронике снова спокойно спать по ночам и улыбаться, — написала девушка на странице сбора.
Реакция людей была мгновенной, и за короткий срок для своей цели Паулине удалось собрать более 140 тысяч злотых (более 2,5 миллионов рублей), что почти в десять раз больше той суммы, на которую девушка рассчитывала изначально.
До конца сбора еще почти целый месяц, поэтому сумма может значительно увеличится. Паулина благодарна каждому, кто помог ей вернуть сбережения Вероники. Скоро все деньги будут переведены на счет пенсионерки.
До конца сбора еще почти целый месяц, поэтому сумма может значительно увеличится. Паулина благодарна каждому, кто помог ей вернуть сбережения Вероники. Скоро все деньги будут переведены на счет пенсионерки.
Недавно женщина узнала о сборе, который организовала Паулина, и была тронута до слез. Теперь она сможет сделать операцию на глазах и начать долгожданный ремонт.
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