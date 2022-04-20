FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Эксперименты 93 поста • 96 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Эксперименты 
Выставив в подъезде 12 банок газировки, мужчина начал целый марафон доброты

Выставив в подъезде 12 банок газировки, мужчина начал целый марафон доброты (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 09:34
Сообщество : Эксперименты
Метки: в мире   видео   добро   люди   поступок   фото   эксперимент   
1140
2
1

Как-то вечером жители одного из многоквартирных домов в Шанхае (Китай), в данный момент сидящие на карантине, увидели в подъезде 12 банок «Кока-колы».

Оказывается, газировкой поделился один из жильцов, который решил угостить излишками соседей. Такой поступок запустил целый марафон доброты, и в подъезде начали появляться всё новые напитки и продукты — немало жильцов решили, что будет здорово отдать лишнее и получить взамен что-нибудь новенькое.


Довольно скоро пожертвования начали занимать целый стол, и пользователи местных соцсетей не только хвалят зародившуюся традицию, но и считают, что было бы неплохо наладить такой же обмен со своими соседями.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Эксперименты"
Метки: в мире   видео   добро   люди   поступок   фото   эксперимент   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Эльза Вайнц 40 минут назад
Порядочные, добрые и заботливые соседи!
Всем таких желаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Valiko 6 минут назад
в России, увы, один из десяти в лучшем случае поддержит инициативу. Остальные девять, решат, что им нужнее.
Менталилет и уровень жизни совсем другие. Хотел бы я ошибаться, но это еще добрый прогноз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич 24 минуты назад
у нас веков несколько назад так рыбу на пушнину меняли и тп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
eutace 49 минут назад
очень полезно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

780667



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете
2
75
Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете
"Это дно!": россияне высказались о Татьяне Лазаревой, ставшей участницей русофобского телешоу
5
263
"Это дно!": россияне высказались о Татьяне Лазаревой, ставшей участницей русофобского...
Набирающие популярность в сообществах
Гигантская змея распугала туристов из ботанического сада
0
3
Гигантская змея распугала туристов из ботанического сада
Зачем управдом из "Бриллиантовой руки" покупала лотерейные билеты?
0
18
Зачем управдом из "Бриллиантовой руки" покупала лотерейные билеты?
Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос
Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#факты#фотографии#собака#милота#Украина#Приколы#шоу бизнес
#фото#интересно#история#забавно#подборка#автомобили#автомир#аварии#позитив#мир
#прикол#в мире#люди#картинки#Реакция#дтп#Разное#новости#США#фейл
Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос Чем рискуют космонавты, отправляясь в космос Девушка подарила 2,5 миллиона старушке, у которой отняли все сбережения Девушка подарила 2,5 миллиона старушке, у которой отняли все сбережения Сейшельский отшельник: как британец купил остров и превратил его в Эдем Сейшельский отшельник: как британец купил остров и превратил его в Эдем Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере 11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов 11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов Отец отправился с сыновьями в поход на целый год Отец отправился с сыновьями в поход на целый год

На что жалуетесь?

Вернуться