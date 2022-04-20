Выставив в подъезде 12 банок газировки, мужчина начал целый марафон доброты

Как-то вечером жители одного из многоквартирных домов в Шанхае (Китай), в данный момент сидящие на карантине, увидели в подъезде 12 банок «Кока-колы».
Оказывается, газировкой поделился один из жильцов, который решил угостить излишками соседей. Такой поступок запустил целый марафон доброты, и в подъезде начали появляться всё новые напитки и продукты — немало жильцов решили, что будет здорово отдать лишнее и получить взамен что-нибудь новенькое.
Довольно скоро пожертвования начали занимать целый стол, и пользователи местных соцсетей не только хвалят зародившуюся традицию, но и считают, что было бы неплохо наладить такой же обмен со своими соседями.
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АНТИФИШКИ
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Всем таких желаю
Менталилет и уровень жизни совсем другие. Хотел бы я ошибаться, но это еще добрый прогноз.