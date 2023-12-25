Мальчик помог женщине с инвалидностью, застрявшей на трамвайных путях

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц российского города, запечатлела неравнодушного школьника с собакой.
Драматичный сюжет, снятый в начале декабря предположительно в Екатеринбурге, на днях был опубликован на странице, посвящённой жизни в уральской столице в ВК.
Школьник, выгуливающий домашнего питомца, не смог пройти мимо женщины на инвалидной коляске, застрявшей на трамвайных путях. Сначала мальчик самостоятельно попытался сдвинуть коляску с рельсов, но не добившись результата, подключил к спасательной операции своего пса.
В итоге, совместными усилиями собаке и юному спасателю удалось помочь женщине покинуть опасный участок пути практически перед носом прибывающего трамвая. Интернет-пользователи в комментариях призвали местные власти разыскать и наградить ребёнка, не оставшегося равнодушным к дальнейшей судьбе попавшей в затруднительное положение местной жительницы на инвалидной коляске.
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А не какие-то там сопли на асфальте.