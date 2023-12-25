Мальчик помог женщине с инвалидностью, застрявшей на трамвайных путях

Драматичный сюжет, снятый в начале декабря предположительно в Екатеринбурге, на днях был опубликован на странице, посвящённой жизни в уральской столице в ВК.

Школьник, выгуливающий домашнего питомца, не смог пройти мимо женщины на инвалидной коляске, застрявшей на трамвайных путях. Сначала мальчик самостоятельно попытался сдвинуть коляску с рельсов, но не добившись результата, подключил к спасательной операции своего пса.