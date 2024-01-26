«Сегодня досмотр, завтра в трусы залезут?»: в Красноярском лицее стали обыскивать учеников и искать у них колюще-режущее оружие

Но директор лицея Елена Куксенко поспешила всех успокоить. По её словам, это была единичная проверка из-за информации о готовящемся теракте. Позже установили, что это фейк:

Это были временные меры, только вчера, 25 числа, поскольку на 25 число был объявлен террористический акт в школах Красноярска и по всей России. Это усиление мер безопасности. В 8 часов от комиссии по антитеррору уже было распоряжение даже досмотр не проводить, потому что доказали, что это фейковая группа и вброс.

Также появилась информация, что в Красноярске задержали ученика 134-й школы. Он неудачно «пошутил» в своих соцсетях по поводу террористической угрозы и его приняли силовики. С парнем провели воспитательную беседу и сдали на руки родителям.