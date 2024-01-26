«Сегодня досмотр, завтра в трусы залезут?»: в Красноярском лицее стали обыскивать учеников и искать у них колюще-режущее оружие

Потом администрация учебного заведения объяснила, зачем устроила такую проверку.
В сеть попали кадры с обыском учеников красноярского лицея. В ролик попали совсем уж детишки, чьи рюкзаки обыскивали педагоги. А одна из работниц учебного заведения объявляла: «Открываем портфели, показываем, что там нет колюще-режущих предметов».
Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях, вот характерный комментарий:
Сегодня досмотр, завтра в трусы детям залезут?
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Но директор лицея Елена Куксенко поспешила всех успокоить. По её словам, это была единичная проверка из-за информации о готовящемся теракте. Позже установили, что это фейк:
Это были временные меры, только вчера, 25 числа, поскольку на 25 число был объявлен террористический акт в школах Красноярска и по всей России. Это усиление мер безопасности. В 8 часов от комиссии по антитеррору уже было распоряжение даже досмотр не проводить, потому что доказали, что это фейковая группа и вброс.
Также появилась информация, что в Красноярске задержали ученика 134-й школы. Он неудачно «пошутил» в своих соцсетях по поводу террористической угрозы и его приняли силовики. С парнем провели воспитательную беседу и сдали на руки родителям.
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Что тебе..трудно рюкзак показать..если нет "запрещенки" нех тогда и ныть.
Безопасность-прежде всего.
Что за бред?! Ты ждешь, пока тебя предупредят о теракте?!
Коль уж на то пошло, так и нужно делать. Я не про обыск, а, хотя бы, про досмотр.
Раз уж правительство с местными чинушами не может обеспечить должную безопасность в учебных заведениях, значит, нужно брать это в свои руки.
Как говорится - у кого, что болит…..
10 комментаторов, абсолютно одинаково возмущаются , примерно одинаковыми словами , хотя с ними никто и не спорит )))
Совпадение ?
Школа начинает проверять детей на оружие: "Сегодня досмотр, завтра в трусы детям залезут?"
БЛ! Вам что нужно?! Чтобы у охраны ренгеновское зрение было?!
Удалите нахрен.
Определитесь!!!
Иногда лучше перебдеть.
Вы уж определитесь...