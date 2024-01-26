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«Сегодня досмотр, завтра в трусы залезут?»: в Красноярском лицее стали обыскивать учеников и искать у них колюще-режущее оружие

«Сегодня досмотр, завтра в трусы залезут?»: в Красноярском лицее стали обыскивать учеников и искать у них колюще-режущее оружие

Автор:
26 января 2024 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Оружие   Педагоги   красноярск   лицей   обыск   ученики   школа   
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Потом администрация учебного заведения объяснила, зачем устроила такую проверку.

В сеть попали кадры с обыском учеников красноярского лицея. В ролик попали совсем уж детишки, чьи рюкзаки обыскивали педагоги. А одна из работниц учебного заведения объявляла: «Открываем портфели, показываем, что там нет колюще-режущих предметов».

Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях, вот характерный комментарий:

Сегодня досмотр, завтра в трусы детям залезут?

Но директор лицея Елена Куксенко поспешила всех успокоить. По её словам, это была единичная проверка из-за информации о готовящемся теракте. Позже установили, что это фейк:

Это были временные меры, только вчера, 25 числа, поскольку на 25 число был объявлен террористический акт в школах Красноярска и по всей России. Это усиление мер безопасности. В 8 часов от комиссии по антитеррору уже было распоряжение даже досмотр не проводить, потому что доказали, что это фейковая группа и вброс.

Также появилась информация, что в Красноярске задержали ученика 134-й школы. Он неудачно «пошутил» в своих соцсетях по поводу террористической угрозы и его приняли силовики. С парнем провели воспитательную беседу и сдали на руки родителям.

Источник:

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Метки: Видео   Оружие   Педагоги   красноярск   лицей   обыск   ученики   школа   
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23  комментария
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
опять это либеральное нытье..
Что тебе..трудно рюкзак показать..если нет "запрещенки" нех тогда и ныть.
Безопасность-прежде всего.
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391k
Алексей 11 минут назад
да лучше пускай в трусы залезут, чем потом оплакивать.
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12k
Света 13 минут назад
Не вижу никакой проблемы в том чтобы осмотреть рюкзаки учеников. И возмущена дебильной реакцией тупых родителей. Разве они не слышали о кошмарных случаях когда девочка чуть не зарезала ученицу или когда тоже девочка пришла с ружьем и постреляла кучу людей?! Я бы вообще ввела такие внезапные осмотры не привязанные по времени именно для предотвращения вот таких случев, а не как реакцию на готовящийся терракт. И пусть тупые родители скажут ЧТО такого может быть в портфеле ученика, что нельзя показать для досмотра. Может вейпы и всякая такая хрень?
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9k
Zhora 15 минут назад
Информация о теракте?! А бомбу должен был типа первоклассник в рюкзаке принести, что ли?! Что за дичь вообще?
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11k
Billi_Bons 17 минут назад
Не проверяют - плохо, проверяют - плохо. Нытики, вы уже определитесь.
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372
Пчёл Полчаса назад
"...По её словам, это была единичная проверка из-за информации о готовящемся теракте..."
Что за бред?! Ты ждешь, пока тебя предупредят о теракте?!
Коль уж на то пошло, так и нужно делать. Я не про обыск, а, хотя бы, про досмотр.
Раз уж правительство с местными чинушами не может обеспечить должную безопасность в учебных заведениях, значит, нужно брать это в свои руки.
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204
Фрол Полчаса назад
А по моему те ,кто возмущается предосторожностью и профилактикой против преступлений,больше боятся ,что узнаю то,что их детишки в нестираных давно трусах ходят .Детям конечно неудобно,но что поделаешь если у них родаки такие продвинутые.
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16k
GROMOZEKA 37 минут назад
« Сегодня досмотр, завтра в трусы детям залезут?»

Как говорится - у кого, что болит…..
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204
Фрол 37 минут назад
Только идиоты будут доказывать ,что парень из 134 школы ничего не понимал когда запустил так называемый фейк про теракт ,потому ,что он ещё маленький и только с горшка слез,но что такое теракт ,для чего и как - он почему то знает . Покаялся,извинился ,поплакался.Прокатило.Но это его пробный шар.И удачный. За такими долго не задержится.
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21k
иванов дмитрий 51 минуту назад
Офигеть.
10 комментаторов, абсолютно одинаково возмущаются , примерно одинаковыми словами , хотя с ними никто и не спорит )))
Совпадение ?
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30k
AzuveR 53 минуты назад
Лучше перебдеть ,чем недобдеть. Всё правильно сделали.
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1k
Иван 56 минут назад
Сначала родители ноют, что их детишкам устраивают обыск, и что это незаконно. Потом они будут ныть, что какой-то ученик пронёс в школу ружьё и устроил стрельбу, а сотрудники охраны, почему-то, не обнаружили у него огнестрел. Определились бы уже, что их больше волнует: безопасность их детей, или сраные игры в недотрогу?
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26k
Михаил Сметанкин Час назад
Девочка в школе с ножом бросалась на учителя. Родители: "Это школа виновата что не проверяет детей на входе и те заходят с оружием!"
Школа начинает проверять детей на оружие: "Сегодня досмотр, завтра в трусы детям залезут?"

БЛ! Вам что нужно?! Чтобы у охраны ренгеновское зрение было?!
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2
Оля Час назад
циркуль считается
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42k
Лесли 🥰 Час назад
Б.ляя этим яжродителях хер угодишь! Заманали ныть б.лять!
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1k
sokol Час назад
После расстрелов ноют "Чо пропустили?!", тут проверяют ноют "Чо лезут?!".
Удалите нахрен.
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5k
Харон 2 часа назад
Сначала вы ноете из-за досмотра, потом будете вопить о недостаточных мерах контроля из-за ЧП?
Определитесь!!!
Иногда лучше перебдеть.
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10k
sedoisever 2 часа назад
Что же недовольных так мотыляет? От возмущений после стрельбы, что не досматривают и "нахрена такая охрана", до "в трусы залезут?"
Вы уж определитесь...
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
от либеройдной все-дозволенности тянущейся еще с 90-х все трагедии в стране и происходят.
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August

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