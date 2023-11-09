Сельская учительница пнула третьеклассника - и лишилась работы

Самое время вспомнить о трудовиках, ломавших о спины нерадивых школяров табуретки.
Преподаватель из села Ярково Тюменской области попала в скандальную историю. В конце октября на школьном мероприятии женщина пнула ученика начальной школы. Педагог была чем-то раздражена и громко выговаривала детям, чтобы те сидели ровно по кругу.
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А для одного мальчика объяснения были подкреплены пинком.
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Инцидент попал на видео и быстро распространился по соцсетям. В Департаменте образования региона провели проверку, по результатам которой педагог был уволен. Перед ребёнком и его родителями извинились, но на вопросы, были ли когда-нибудь раньше у этой учительницы конфликты с учеником и сможет ли она дальше работать педагогом в другой школе в администрации учебного заведения ответить затруднились.
В соцсетях обсудили ситуацию, вспомнив о своих школьных годах.
Наверняка ученики школы, где произошла эта история, довольны увольнением педагога. А вот найдут ли замену учителю при нынешней нехватки кадров, тот еще вопрос.
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Хех, вспомнил как один троечник на уроках труда выбесил трудовика так, что он в пацана табуретками кидал. На 6 раз попал по хребтине, ржали до слёз ))
А вместо учителей, будем делать красивые презентации о правах учеников.
А высвободившиеся средства направим на премии чиновникам.
дебилы, б...дь!