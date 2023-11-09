Сельская учительница пнула третьеклассника - и лишилась работы

Инцидент попал на видео и быстро распространился по соцсетям. В Департаменте образования региона провели проверку, по результатам которой педагог был уволен. Перед ребёнком и его родителями извинились, но на вопросы, были ли когда-нибудь раньше у этой учительницы конфликты с учеником и сможет ли она дальше работать педагогом в другой школе в администрации учебного заведения ответить затруднились.

В соцсетях обсудили ситуацию, вспомнив о своих школьных годах.