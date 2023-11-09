FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7860 постов • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Сельская учительница пнула третьеклассника - и лишилась работы

Сельская учительница пнула третьеклассника - и лишилась работы

Автор:
09 ноября 2023 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   пнула   тюменская область   ученики   учитель   школа   
2125
4
2

Самое время вспомнить о трудовиках, ломавших о спины нерадивых школяров табуретки.

Преподаватель из села Ярково Тюменской области попала в скандальную историю. В конце октября на школьном мероприятии женщина пнула ученика начальной школы. Педагог была чем-то раздражена и громко выговаривала детям, чтобы те сидели ровно по кругу.


А для одного мальчика объяснения были подкреплены пинком.


Инцидент попал на видео и быстро распространился по соцсетям. В Департаменте образования региона провели проверку, по результатам которой педагог был уволен. Перед ребёнком и его родителями извинились, но на вопросы, были ли когда-нибудь раньше у этой учительницы конфликты с учеником и сможет ли она дальше работать педагогом в другой школе в администрации учебного заведения ответить затруднились.


В соцсетях обсудили ситуацию, вспомнив о своих школьных годах.

Наверняка ученики школы, где произошла эта история, довольны увольнением педагога. А вот найдут ли замену учителю при нынешней нехватки кадров, тот еще вопрос.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   дети   пнула   тюменская область   ученики   учитель   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Андрей Иванов 2 часа назад
А школу закрыли, ибо это был последний учитель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
20k
Дмитрий 9 минут назад
Грустно всё это. И как я уже писал однажды в похожей теме, виноваты в том только мы сами. Не пиндосы, не либералы и не пришельцы с Нибиру принесли нам реальность, где деточки наделены абсолютной вседозволенностью и безнаказанностью, мы сами создали её вокруг себя. Посеяли ветер, теперь начинаем пожинать бурю; учителем сейчас быть, наверное, опаснее чем сапёром или лётчиком-испытателем. Не то, что пинка или подзатыльника, а просто косого взгляда на детку может быть достаточно для того, чтобы разъярённые фурии сожрали тебя заживо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan 15 минут назад
Предыстория не ясна...


Предыстория не ясна...Посмотреть
Предыстория не ясна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
russger 21 минуту назад
"Самое время вспомнить о трудовиках, ломавших о спины нерадивых школяров табуретки"

Хех, вспомнил как один троечник на уроках труда выбесил трудовика так, что он в пацана табуретками кидал. На 6 раз попал по хребтине, ржали до слёз ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона Полчаса назад
Где они тут пинок увидели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr 59 минут назад
А давайте уволим вообще всех учителей!
А вместо учителей, будем делать красивые презентации о правах учеников.
А высвободившиеся средства направим на премии чиновникам.

дебилы, б...дь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex Час назад
Долб**бы. Неженки какие, где тут пинок увидели? Я бы такой подсрачник дал, что засранец на другой конец зала улетел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
uid-tfwhppoz Alex 36 минут назад
а в какой школе ты работаешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Matrosskin Час назад
Ну теперь придёт ( если придёт) Абдулаза Хренпоймикаквыговоритьовна и всё будет нормально, не очкуйте жители села Ярково. У вас же там очередь в сельские школы ( и в принципе - в школы) из профи стоит, выберете лучшую, с железными нервами и характером ангела. Она будет каждого лично уговаривать перенести его драгоценную жопу в круг, как и остальные, у неё же всего несколько детей в классе и достаточно времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 2 часа назад
Тут вопрос лишь в полной картине. Что такого сделал этот ребёнок (может следовало ещё и сильнее отпинать) с другой стороны мог и педагог сорваться не по делу (нервы не стальные, достали одни сорвались именно на этом с нихера)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА 2 часа назад
Да херня! Завтра новая физручка на работу выйдет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
dima423 2 часа назад
Ну ппц...пнула) Скоро смотреть не так запрещено будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

197839



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
Деревянный самокат Чукуду и причины его большой популярности
Деревянный самокат Чукуду и причины его большой популярности
Набирающие популярность в сообществах
Взрослый писатель с детским именем
Взрослый писатель с детским именем
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда знаний ещё недостаточно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#Прикол#аварии#позитив#Автовсячина#Разное#инцидент#полиция
#люди#автомир#животные#история#ДТП#факты#фильм#подборка#Китай#конфликт
#в мире#машина#интересно#интересное#кино#авто аварии#Ynews#истории#Россия#Мемы
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой Во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника на уроке труда Во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника на уроке труда В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали насильника полиции Во Владивостоке педофил утащил третьеклассницу в лес, но старшеклассники отбили ребёнка и сдали... "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста

На что жалуетесь?

Вернуться