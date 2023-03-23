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Воспитательная струя: учитель из Копейска пригрозил помочиться на ученика за провинность

Воспитательная струя: учитель из Копейска пригрозил помочиться на ученика за провинность

Автор:
23 марта 2023 20:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Копейск   Угрозы   Челябинская область   видео   воспитание   ученики   учителя   школа   
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Кто жаловался на то, что у современных учителей в отношении детишечек связаны руки? Этот педагог из Копейска, кажется, нашёл выход из сложившейся ситуации.

В школе небольшого города Челябинской области учитель истории отличился нетрадиционным подходом к воспитанию. В соцсети просочилась запись, на которой педагог отчитывает провинившегося шестиклассника, занимается рукоприкладством и оскорбляет ученика, проявившего неуважение.


На уроке ребёнок себя плохо вёл, и учитель оставил его в классе. Сначала педагог разговаривал спокойно, затем, судя по звукам шлепков и борьбы, рассверипел. Он заставил школьника встать на колени и начал угрожать:


— Ты что так себя ведешь-то, сопля зеленая? Я тебя об$$у сейчас, понял? — возмущается мужчина.

Школьник плачет и просит прощения.



Этот инцидент произошёл несколько дней назад. На следующее утро после разговора с учеником преподаватель вышел на работу, а через пару дней якобы уволился по собственному желанию. Как сообщают знакомые с ситуацией, конфликты у этого педагога со школьниками были и раньше, но директор учебного заведения держался за преподавателя, т.к. в городе не хватает учителей.


Конечно, после такого инцидента от преподавательской деятельности учитель отстранён. Директор школы сообщила, что в отношении педагога истории возбуждено уголовное дело и проводится проверка, однако родители ребёнка, на которого тот обещал помочиться, к ней не обращались, а пошли сразу в полицию.


Статья 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником предусматривает различные варианты наказания — от штрафа до 3 лет лишения свободы. Если докажут, что в действиях преподавателя наблюдалась особая жестокость, одним штрафом он не отделается.

Источник:

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Метки: Копейск   Угрозы   Челябинская область   видео   воспитание   ученики   учителя   школа   
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29  комментариев
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482
Knives22 3 часа назад
Не ну а чё, хароший учтэль я в детсве дэбил был линейкой по башке палучал нармальный человек вырос. А эти ваще абнаглели.
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107
Саша Час назад
Поначалу, без просмотра видео, жалел «учителя», а оказалось, что это садизм чистой воды. Таким психопатам не то что учителями, дворниками нельзя работать, метлой изобьют за окурок.
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12k
harlamov Час назад
Не понимаю зачем так с 11 летним разговаривать?
Ну выскажи ему претензии. Ты взрослее, сильнее, у тебя статус выше... Ну что за обоссу? Сериалов бандитских пересмотрел?
А кавказцу он также сказал бы или извинился и прошел опустив глаза в пол?
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10k
Летучий Мыш 2 часа назад
Зачем я только запись послушала... Штош, этот глист -"учитель" должен быть очень рад, что родители пошли сразу в полицию", а не к нему домой. На этом цензурная часть мыслей всё
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4k
Трям 2 часа назад
Как только отменили в учебных заведения горох и розги - появилась та самая гейропа, которую вы все можете лицезреть - сборище питарасов и имбецилов!
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482
Knives22 Трям 2 часа назад
А вы в дореволюционной российской империи наверное учились?
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4k
Трям 2 часа назад
Обоссать и на мороз! )))
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1k
Koshak 2 часа назад
Я конечно все понимаю, дети дерзкие, работа трудная, но надо как-то держать себя в руках. Если бы моему ребёнку так сказали то я бы не спрашивал, а нашёл бы этого учителя и обоссал его в прямом смысле этого слова!
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1k
Lenusya 2 часа назад
вот такие неадекваты и будут учить наших детей, пока не начнут платить хорошие зарплаты и школа будет не оказывать услуги, а учить и воспитывать. Учителей очень не хватает, а хорошие редкость, никто не хочет за копейки весь это гемор с избалованными, обнаглевшими от безнаказанности детьми и их родителями.
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8k
Copycat 2 часа назад
мне кажется он просто решил говорить с учениками на их языке, я когда то играл в сетевые игры типа КС и Доты, так вот у тамошней аудитории те что помладше именно такие выражения в ходу)
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11k
GROMOZEKA 3 часа назад
Крайне грустно, когда преподаватель не умеет по-другому завоевать авторитет учеников, кроме как вот таким образом
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