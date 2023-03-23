Воспитательная струя: учитель из Копейска пригрозил помочиться на ученика за провинность

Этот инцидент произошёл несколько дней назад. На следующее утро после разговора с учеником преподаватель вышел на работу, а через пару дней якобы уволился по собственному желанию. Как сообщают знакомые с ситуацией, конфликты у этого педагога со школьниками были и раньше, но директор учебного заведения держался за преподавателя, т.к. в городе не хватает учителей.

Конечно, после такого инцидента от преподавательской деятельности учитель отстранён. Директор школы сообщила, что в отношении педагога истории возбуждено уголовное дело и проводится проверка, однако родители ребёнка, на которого тот обещал помочиться, к ней не обращались, а пошли сразу в полицию.

Статья 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником предусматривает различные варианты наказания — от штрафа до 3 лет лишения свободы. Если докажут, что в действиях преподавателя наблюдалась особая жестокость, одним штрафом он не отделается.