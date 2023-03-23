Воспитательная струя: учитель из Копейска пригрозил помочиться на ученика за провинность

Кто жаловался на то, что у современных учителей в отношении детишечек связаны руки? Этот педагог из Копейска, кажется, нашёл выход из сложившейся ситуации.
В школе небольшого города Челябинской области учитель истории отличился нетрадиционным подходом к воспитанию. В соцсети просочилась запись, на которой педагог отчитывает провинившегося шестиклассника, занимается рукоприкладством и оскорбляет ученика, проявившего неуважение.
На уроке ребёнок себя плохо вёл, и учитель оставил его в классе. Сначала педагог разговаривал спокойно, затем, судя по звукам шлепков и борьбы, рассверипел. Он заставил школьника встать на колени и начал угрожать:
— Ты что так себя ведешь-то, сопля зеленая? Я тебя об$$у сейчас, понял? — возмущается мужчина.
Школьник плачет и просит прощения.
Этот инцидент произошёл несколько дней назад. На следующее утро после разговора с учеником преподаватель вышел на работу, а через пару дней якобы уволился по собственному желанию. Как сообщают знакомые с ситуацией, конфликты у этого педагога со школьниками были и раньше, но директор учебного заведения держался за преподавателя, т.к. в городе не хватает учителей.
Конечно, после такого инцидента от преподавательской деятельности учитель отстранён. Директор школы сообщила, что в отношении педагога истории возбуждено уголовное дело и проводится проверка, однако родители ребёнка, на которого тот обещал помочиться, к ней не обращались, а пошли сразу в полицию.
Статья 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником предусматривает различные варианты наказания — от штрафа до 3 лет лишения свободы. Если докажут, что в действиях преподавателя наблюдалась особая жестокость, одним штрафом он не отделается.
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Ну выскажи ему претензии. Ты взрослее, сильнее, у тебя статус выше... Ну что за обоссу? Сериалов бандитских пересмотрел?
А кавказцу он также сказал бы или извинился и прошел опустив глаза в пол?
За недостойное поведение своего школяра гарантированно бы наказал, но в любом случае взрослый человек, учитель, должен себя вести в рамках дозволенного. Только за слово "обоссал" еб@льник бы ему разломал на части!
Если человек мразь, то зарплата его лучше не сделает.
Педагог это в первую очередь призвание.