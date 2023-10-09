Ученика из Красноярска затравили за жалобу на тараканов в школьной столовой

В СОШ №19 Красноярска разгораются настоящие страсти из-за "позорника школы". Мальчишка увидел таракана в школьной столовой, снял его на видео, которое отправил в местные СМИ. И понеслось...





Когда в школу нагрянули журналисты, руководство заявило. что видео было снято не в этом учебном заведении, т.к. в их школьной столовой нет желтых подносов. Подносов, может, и нет, а тараканы - есть. Их наличие заметила съемочная группа.



