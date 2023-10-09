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Ученика из Красноярска затравили за жалобу на тараканов в школьной столовой

Ученика из Красноярска затравили за жалобу на тараканов в школьной столовой

Автор:
09 октября 2023 10:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   антисанитария   жалоба   красноярск   столовая   тараканы   травля   школа   
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Восьмиклассник снял видео с тараканами и отправил его в СМИ. Парень думал, что огласка поможет быстрее решить проблемы, а нажил кучу хейта.

В СОШ №19 Красноярска разгораются настоящие страсти из-за "позорника школы". Мальчишка увидел таракана в школьной столовой, снял его на видео, которое отправил в местные СМИ. И понеслось...


Когда в школу нагрянули журналисты, руководство заявило. что видео было снято не в этом учебном заведении, т.к. в их школьной столовой нет желтых подносов. Подносов, может, и нет, а тараканы - есть. Их наличие заметила съемочная группа.


А восьмиклассник, отправивший ролик в СМИ, утверждает, что такая антисанитария в школе давно. И родители жаловались, и сами дети - ситуация не исправляется.

Однако после выхода сюжета на местном телевидении парня начали травить одноклассники. Не в восторге от его поступка оказалось и руководство школы. Директор вызвала ученика к себе и отчитала: дескать, зачем сразу ставить в известность журналистов, ведь все проблемы можно решить, не вынося сор из избы.



Сам же школьник не считает свой поступок позорным.«Я думал, что проблема будет решена, но в итоге меня начали все обзывать», - сообщает он. Однако переводиться в другую школу из-за нападок учителей и одноклассников ученик не собирается: «Остался год учёбы, и переходить в другое учреждение — не вариант. К тому же хочу понаблюдать, какие действия будут предпринимать учителя и директор».


В руководстве же школы уверяют, что каждый месяц проводят дезинфекцию и дезинсекцию, и после жалобы будет организована внеплановая обработка. Однако, как после сообщили ученики СОШ №19, даже после неё в школе снова видели тараканов.

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Метки: Видео   антисанитария   жалоба   красноярск   столовая   тараканы   травля   школа   
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11  комментариев
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58k
alertol 24 минуты назад
Правильно сделал, пацан со стержнем. А вот руководство школы ссыкливые неженки.
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3k
poбт 21 секунду назад
в принципе, кормят на бюджетные деньги, и у же за одно только "не вкусно" должны е*бать всю столовку каждый месяц
+ меню должно быть не мудацкое "здоровое", а съедобное, эти мудацкие каши с запеканками тоннами уходят в мусор
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2k
Инквизитор РФ 4 минуты назад
Сука еврейская еще и отмазывается. Подносы она млять не уточнила. Тварина
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2k
Оксид Бетона 7 минут назад
Я искренне считал, что тараканы и вши остались в 20-м веке. Но позавчера, когда моего младшего подстригали, у него оказались вши! )))
Я даже забыл, что такое бывает.
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77
Ли Харви Освальд 8 минут назад
Пацан молодец, а терпилы так и будут всю жизнь в говне жить
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679
Шурман 16 минут назад
Короче срочно всю школу на экскурсию в Париж :) после нее они милый русаков будут еще и подкармливать .
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10k
Vacony 22 минуты назад
Директор понятно .. пока не пнут жопу не поднимет... А вот травля от одноклассников это странно... им приятно там жрать тараканов ?
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3k
Едондер пуп 22 минуты назад
Иноагент, сука
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30k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
не зассал
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91k
Херанука Паибалу Полчаса назад
Тараканы - это мерзость, однозначно.
Теперь все ученики пару месяцев буду нюхать запахи инсектицидов.
И совсем не факт, что это полезней для здоровья.
Потом не будут понимать, откуда у ребёнка-первоклашки астма и аллергия.
.
А хайпануть - можно, да, успешно
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