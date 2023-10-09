Ученика из Красноярска затравили за жалобу на тараканов в школьной столовой

Восьмиклассник снял видео с тараканами и отправил его в СМИ. Парень думал, что огласка поможет быстрее решить проблемы, а нажил кучу хейта.
В СОШ №19 Красноярска разгораются настоящие страсти из-за "позорника школы". Мальчишка увидел таракана в школьной столовой, снял его на видео, которое отправил в местные СМИ. И понеслось...
Когда в школу нагрянули журналисты, руководство заявило. что видео было снято не в этом учебном заведении, т.к. в их школьной столовой нет желтых подносов. Подносов, может, и нет, а тараканы - есть. Их наличие заметила съемочная группа.
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А восьмиклассник, отправивший ролик в СМИ, утверждает, что такая антисанитария в школе давно. И родители жаловались, и сами дети - ситуация не исправляется.
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Однако после выхода сюжета на местном телевидении парня начали травить одноклассники. Не в восторге от его поступка оказалось и руководство школы. Директор вызвала ученика к себе и отчитала: дескать, зачем сразу ставить в известность журналистов, ведь все проблемы можно решить, не вынося сор из избы.
Сам же школьник не считает свой поступок позорным.«Я думал, что проблема будет решена, но в итоге меня начали все обзывать», - сообщает он. Однако переводиться в другую школу из-за нападок учителей и одноклассников ученик не собирается: «Остался год учёбы, и переходить в другое учреждение — не вариант. К тому же хочу понаблюдать, какие действия будут предпринимать учителя и директор».
В руководстве же школы уверяют, что каждый месяц проводят дезинфекцию и дезинсекцию, и после жалобы будет организована внеплановая обработка. Однако, как после сообщили ученики СОШ №19, даже после неё в школе снова видели тараканов.
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+ меню должно быть не мудацкое "здоровое", а съедобное, эти мудацкие каши с запеканками тоннами уходят в мусор
Я даже забыл, что такое бывает.
Теперь все ученики пару месяцев буду нюхать запахи инсектицидов.
И совсем не факт, что это полезней для здоровья.
Потом не будут понимать, откуда у ребёнка-первоклашки астма и аллергия.
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А хайпануть - можно, да, успешно