В Чехии водитель выгнал чешских женщин из автобуса, думая, что они украинки

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Его смутило то, что женщины разговаривали на русском языке. Водитель выгнал их в мороз в основном из-за того, что подумал, что женщины — беженцы с Украины. Ситуация обострилась до такой степени, что на место прибыла и полиция.
Компания извинилась и прекратила сотрудничество с нелюбящим украинцев шофером.
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Возможно он как раз понял, что они говорили, ведь в чешских школах изучали русский язык. И сказали они, возможно, что-то о нём, или о том, что ему близко, чем-то задели его.
Или например вели себя как-то "нетрадиционно". Иных причин не вижу...