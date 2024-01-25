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В Чехии водитель выгнал чешских женщин из автобуса, думая, что они украинки

В Чехии водитель выгнал чешских женщин из автобуса, думая, что они украинки

Автор:
25 января 2024 09:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   беженцы   водитель   конфликт   русския язык   украинки   
1654
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Его смутило то, что женщины разговаривали на русском языке. Водитель выгнал их в мороз в основном из-за того, что подумал, что женщины — беженцы с Украины. Ситуация обострилась до такой степени, что на место прибыла и полиция.

Компания извинилась и прекратила сотрудничество с нелюбящим украинцев шофером.


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Метки: Видео   беженцы   водитель   конфликт   русския язык   украинки   
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12  комментариев
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219
pitt silver 53 минуты назад
Какая разница на каком языке разговаривали и какой национальности. Услуга за перевозку была оплачена, а вот водитель не исполнил своих обязанностей и проявил агрессию и национализм против людей. За подобное надо вносить в документы чтобы новые работодатели видели причину увольнения с предыдущей работы. Например в Германии можно в одном автобусе услышать сразу несколько иностранных языков и никто не скажет что то против.
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8k
vasilykopkov 10 минут назад
Так и не понял почему он их выгнал. Любому водителю абсолютно пофиг, на каком языке говорят пассажиры, если они платят. По-моему нам что-то не договаривают.
Возможно он как раз понял, что они говорили, ведь в чешских школах изучали русский язык. И сказали они, возможно, что-то о нём, или о том, что ему близко, чем-то задели его.
Или например вели себя как-то "нетрадиционно". Иных причин не вижу...
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783
AlexWoyz 36 минут назад
украинофобия развивается в Европе?
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24k
sanchesS80 57 минут назад
Ничего не понял. Если есть билет и люди соблюдают правила поведения в автобусе, то не пофиг ли водятлу кто едет?
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191
Деньги Есть 2 часа назад
Так чё за женщины то по итогу?
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178
Виталий Гедрис Деньги Есть Час назад
Она ж представилась полиции Григорян.
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123
dasn7 Деньги Есть Час назад
Гасконец из романа Дюма тоже армянин, судя по фамилии?
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191
Деньги Есть Виталий Гедрис Полчаса назад
Всем спасибо. Я по чешски не понимаю. По этому до начала третьей минуты разговора не дослушал. Другой вопрос, мне не ясен посыл статьи. Не очень понятно, прав ли водитель, что выгонял украинок.? И прав ли он в финале, выгнав армянок, перепутав их с украинками?
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